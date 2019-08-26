Квартиры в Иркутске: горожане «осторожничают» с ипотекой

-Платить, так за свою!

Еще буквально пару лет назад казалось, что этот лозунг с экранов телевизоров надежно перекочевал в массы. И те, кто имеет свою «прибавку» к пенсии или зарплате за счет сдачи в аренду квартиры в Иркутске, всерьез занервничали. А ну вдруг клиентов станет меньше и цены упадут?

Не сказать, чтобы стоимость аренды упала. Но и сильно она не выросла. При средней цене обычной однокомнатной квартиры в 2,4 млн. рублей (берем данные ЦИАН) и средней же стоимости ее аренды в 14 тысяч, окупится приобретение за 14 лет. Но покупают ради, постоянного, хотя и небольшого дохода – 7,2% годовых. Это примерно как вклад в банке, не считая расходов на ремонт, обстановку, плату за коммуналку и поиск жильцов. Зато надежно. Поэтому и сдают.

А вот ипотеку для покупки квартиры в Иркутске нынче оформить не так просто, как было совсем недавно. Казалось бы, чего там? Пишем заявление в банк ( лучше в несколько), прилагаем все бумаги – главное, был бы стабильный доход. Но не всякую заявку одобряют, обычно без объяснения причин. Но они есть.

Немногие горожане сейчас идут на покупку квартиры в Иркутске в ипотеку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Буквально несколько лет назад город был «завален» дешевым жильем в пригородах. Квартиры в Иркутске, хотя и небольшие, в тех новостройках реально было купить за 1,2-1,5 миллиона. Сейчас ситуация поменялась, и те, кто там обосновался, готовы «расшириться». Они берут более просторное, но и более дорогое жилье. Средний размер ипотеки, по данным Национального бюро кредитных историй, в Иркутске сегодня 2,025 миллиона рублей и только за год он вырос почти на 20%. Это уже серьезно, так что банки выдвигают свои условия по кредитам, которые они вежливо именуют «рекомендованным доходом».

- Использованы данные 4 000 кредиторов , - поясняют в НБКИ. - Доход семьи в месяц рассчитан как умноженный на три размер ежемесячного платежа и постоянной процентной ставки по кредиту. Для расчета платежа учитывались средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам, выданным в рублях РФ по данным Банка России.

Этот самый «доход» зашкаливает. Установлена планка в 66, 4 тысячи на члена семьи. Представим себе классическую семью формата «мама, папа и я». В этом случае родители, чтобы пройти «входной билет» для ипотеки, должны зарабатывать около 100 тысяч в месяц. Для большинства семей многовато, об обычных врачах и учителях и говорить нечего, несмотря на то, что для них действуют льготные проценты и кредит на жилье можно оформить и за 6,4%. А семьям с детьми – за 5%, по программам с господдержкой. Потянут такое только семьи без детей.

С другой стороны, средняя стоимость «квадрата» квартиры в Иркутске на вторичке в Октябрьском округе -70, 10, в демократичном Свердловском – 59, 14. Что касается новостроек, то готовое жилье стоит соответственно 69,7 и 63, 4 тысячи за квадрат (данные риэлти. ирк. ру. ) Долевку отменили, отсюда и цены. Защищенность покупателей выросла, но теперь строителей кредитуют банки, а за все надо платить.

-С начала года размер рекомендованного семейного дохода заемщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – По нашему мнению, одной из причин данного роста, помимо прочего, является увеличение среднего размера ипотечного кредита и процентной ставки. Соответственно, несколько вырос сам кредит и объемы ежемесячных платежей. В этой связи заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов.

Результат всего этого не замедлил себя ждать. И вот уже в новом исследовании РИА Рейтинг читаем – популярность ипотеки в Иркутской области упала за год. Упала на 12%. И в этом году лишь 20 человек из каждой тысячи жителей региона пошли на оформление сделок по покупке квартиры в Иркутске в ипотеку.

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