2019-08-26T14:02:49+03:00
Происшествия

В Иркутске спортсмен-чеченец поймал вооруженного преступника, который напал на девушку

Маирбек Юсупов вышел на пробежку и увидел грабителя, который угрожая девушке ножом, украл у нее телефон и цепочку [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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В Иркутске спортсмен-чеченец поймал вооруженного преступника, который напал на девушку. Фото: личный архив Маирбека ЮсуповаВ Иркутске спортсмен-чеченец поймал вооруженного преступника, который напал на девушку. Фото: личный архив Маирбека Юсупова
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- Помогите, держите вора! Громкие женские крики 30-летний житель Иркутска Маирбек Юсупов услышал, когда вышел на дневную пробежку по центру города. Еще через секунду прямо навстречу к нему выбежал мужчина с ножом и телефоном в руках, который увидев крепкого Маирбека тут же свернул в сторону. Следом за ним, сбиваясь с ног и рыдая, неслась хрупкая молоденькая девушка лет 19.

- Все произошло в районе улицы 25 Октября, недалеко от «Модного квартала», - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Маирбек Юсупов. – Я сразу побежал за ним. По дороге ко мне еще присоединился какой-то мужчина, вместе с ним и догнали грабителя уже недалеко от заправки, которая находится неподалеку от ТЦ «Комсомолл». Выбили нож из рук, забрали украденный телефон, повалили на землю и стали удерживать до приезда полиции, в которую я звонил прямо на бегу. Пока держали преступника, он начал молить нас отпустить, говорит: «Мужики, мол, я же все вернул, отпустите». Но мы и не подумали. Уже потом узнали, что он не только выхватил у девушки телефон и цепочку, а еще и ударил ее по лицу.

После того, как оперативники захлопнули на руках вора наручники и пробили его личность по базам, выяснилось, что 34-летнему местному жителю попадаться на таких преступлениях не в первой. Он давно нигде не работает и уже не раз был судим за кражи, грабежи и разбойные нападения. На скамью подсудимых он вскоре вновь отправится по статье «Разбой». Уголовное дело уже возбуждено. Возможно, выяснится его причастность к совершению подобных преступлений.

Вновь предстоит встретиться с полицейскими и Маирбеку Юсупову. Правда, по приятному поводу. Руководство иркутского МВД уже пообещало поощрить его за помощь полиции. А помогла мужчине, задержать рецидивиста хорошая физическая подготовка. Помимо работы строителем на железной дороге, и пробежек в свободное время, Маирбек серьезно увлекается футболом.

- Играю за команду в любительской футбольной лиге Иркутска, - говорит спортсмен-строитель. – Так что задержать не самого спортивного преступника для меня не проблема. Поблагодарила ли та девушка? Да, она была в шоке, грабитель ей губу разбил же. Но меня сразу, обняла, сказала спасибо. Для меня поощрения не важны. Считаю, люди так и должны помогать друг другу.

Чеченец-спортсмен из Иркутска поймал грабителя в Иркутске

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ИСТОЧНИК KP.RU

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