Из звука – электричество: лицеисты из Братска представят научное ноу-хау на МАКС-2019 в Жуковском

Небольшая «дощечка» - плита, на которой расположены девять катушек с магнитами, вокруг них - проволока в десятки рядов. Какие-то преобразователи, лампочка… С первого взгляда и не скажешь, что этот аппарат – не что иное, как настоящий прорыв в научном мире. Над ней ребята из лицея №2 города Братска вплотную трудились около полугода. И ценность ее в том, что она умеет получать из звука электричество. Вот так ноу-хау!

- Катушки вручную обматывали тончайшей проволокой, - раскрывает секреты изобретения 11-классник Александр Запорожских. – Детали для установки распечатывали на 3D-принтере. Мембрану изготовили из фоамирана (декоративный пенистый материал). Она вибрирует от потока звука и полученная электроэнергия заряжает батарею. От батарейки загорается лампочка.

Вот так выглядит установка.

Установку уже протестировали. Включали колонку, из которой доносился шум от взлетающего самолета или от автомобилей, движущихся на оживленной магистрали. Все работает. Энергия получена! Разработку ребята представят на Международном авиационно-космическом салоне «Макс-2019», который проходит с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. Да, да, братские лицеисты стали единственными школьниками от Урала до Дальнего Востока, кто удостоился такой чести. Всего же на авиасалоне покажут свои достижения восемь школьных команд. Они развернут презентационные стенды в павильоне наряду с ведущими корпорации всего мира, исследовательскими центрами во главе с нобелевскими лауреатами и университетами со своими уникальными разработками.

- Год назад наши ребята ездили на московскую конференцию «Юные техники и изобретатели», - рассказывает директор лицея №2 города Братска Юлия Кулешова. – Там и представили, в том числе, и этот проект. Конечно, он был сыроват. Но его одобрили ученые, назвав его прорывным. Отметили и то, что даже японцы не добились пока таких результатов в преобразовании звука в энергию. Это и стало стимулом к дальнейшей доработке установки. Конечно, помогала лицеистам их наставник – учитель физики Ирина Филичева.

Так, всю весну ребята и работали над установкой, доводили ее до ума. Делали сложнейшие математические расчеты, пробовали применять различные материалы, использовали современный 3D принтер. А еще тестировали в лабораториях. В лицее таковые имеются, потому что учебное заведение – пилотная площадка для многих образовательных проектов.

Ну, и получили приглашение на МАКС-2019. Событие более чем престижное. Оно организовано, на минуточку, при поддержке Комитета Государственной Думы, Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов и Фонда поддержки детского научного и технического творчества. Встал вопрос о финансировании поездки. И в этом помог мэр Братска Сергей Серебренников. Он даже встретился с лицеистами и лично оценил ноу-хау. В итоге в столицу отправились двое 11-классников Егор Барышников и Александр Запорожских. Хотя заметим, что над установкой трудились еще две девочки – их одноклассницы Ульяна Клочкова и София Галац. Но было решено, что мальчикам проще представить в полной красе разработку. Все же именно модели и расчеты – больше их заслуга.

Кстати, буквально за неделю до вылета в Первопрестольную парни внесли изменения в установку – использовали нано-технологии - тончайшую металлизированную пленку. Это подсказали им специалисты одного из братских предприятий.

Егор Барышников - один из главных идеологов и разработчиков.

Что касается Егора и Александра, то они давно известны в родном Братске. Увлечены техникой, посещают инженерные кружки, шахматы, робототехнику. Участвуют в разных олимпиадах, ездят на научные конференции. Например, Егора пригласили даже за океан, в США, штат Калифорния, где в мае 2020 года пройдет соревнование молодых ученых Европейского союза. Словом, грезят они заниматься наукой и изобретениями. А еще мечтают поступить в столичный вуз. Ну, а пока на МАКС-2019 они хотят, чтобы об их установке узнало как можно больше людей. Если повезет, то расскажут о ней и самому президенту. А что?! Возможно, его путь в павильоне в Жуковском будет пролегать мимо стенда лицеистов. Ребята и подготовились. С собой привезли на авиасалон подарки – сувениры с символикой родного лицея и Братска. Ну, а вернутся домой они 2 сентября и сразу же с самолета отправятся на торжественную линейку, где будут представители Российской академии наук. Ведь с этого года лицей стал ее базовой школой.