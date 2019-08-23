Уфа - Зенит 24 августа 2019: прогноз на матч РПЛ

7 тур Российской футбольной премьер-лиги в самом разгаре! Мы уже успели увидеть множество интересных игр - теперь очередь матча Уфа - Зенит, который состоится 24 августа на стадионе "Нефтяник" в уфе. начало встречи - в 16:30 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прогноз на этот матч.

На первый взгляд лидером в этом противостоянии находится футбольный клуб из Санкт-Петербурга. Ведь он находится на первом месте в турнирной таблицы с 4 победами, 2 ничьими и без единого поражения. А вот Уфе пока не очень везет - она находится на 10 месте из 16, имея в активе 2 победы, 1 ничью и 3 поражения. Но, если вспомнить 6 тур РПЛ, то все становится не так очевидно. Уфе удалось обыграть одного из лидеров турнирки, ФК Ростов, со счетом 2:0. Оба гола забил один из главных бомбардиров башкирской команды - Сильвестр Эмека Игбун. Так что он вполне сможет удивить питерцев на матче Уфа - Зенит.

А вот зенитовцы в прошлом сезоне тоже всех удивили, правда, уже в негативном ключе. Они сыграли вничью с Ахматом из грозного - обе команды не смогли забить ни одного гола. Многие винили некачественное судейство, но после драки кулаками не машут. Кстати, тренера Зенита Сергея Семака дисквалифицировали на один матч за оскорбление официальных лиц матча на той злополучной встрече. Так что сине-бело-голубым придется играть в Уфе без присмотра своего наставника.

В этом сезоне Уфа и Зенит еще не встречались. Но во всех матчах в прошлом сезоне фаворитом неизменно был Зенит. Первый их совместный матч состоялся практически год назад - 26 августа 2018 года в Уфе. Эта игра для хозяев сразу началась неудачно - уже на 3 минуте игрок хозяев Иван Пауревич случайно забил мяч в свои ворота. А уже через 8 минут Артем Дзюба удвоил преимущество зенитовцев. Больше командам в этом матче забить не удалось - встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Зенита.

Следующая встреча этих команд состоялась уже после зимнего перерыва - она прошла 10 марта в Санкт-Петербурге. Начало матча тут же подарило болельщикам Уфы надежду - ведь их клубу удалось открыть счет! На 25 минуте Кэтэлин Карп смог распечатать ворота Андрея Лунева и вывести башкирскую команду вперед. Но радоваться уфимцам пришлось недолго: на 30 минуте Сердар Азмун смог сравнять счет. И, не успела Уфа смириться с потерей лидерства в матче, как через 4 минуты Ариэль Ригони вывел Зенит вперед, тем самым установив окончательный счет в этой встрече - 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Таким образом, в матче Уфа - Зенит с большей долей вероятности победит команда из Санкт-Петербурга. Но не стоит забывать, что и Уфа тоже вполне может выстрелить, учитывая тот факт, что они будут играть дома. Желаем обеим командам удачи в этом противостоянии!