2019-08-24T13:08:29+03:00
Спорт

Ученик Тутберидзе Егор Рухин будет биться за тройку призеров

В Куршевеле на этапе гран-при по фигурному катанию среди юниоров сейчас жарко, две ученицы Тутберидзе уже поднялись на пъедестал, поддержит ли их Егор Рухин [онлайн-трансляция]
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Ученик Тутберидзе Егор Рухин в борьбе за попадание в тройку сильнейших на этапе гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Куршевеле.Ученик Тутберидзе Егор Рухин в борьбе за попадание в тройку сильнейших на этапе гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Куршевеле.
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Болельщики дождались часа Икс. Соревнования гран-при по фигурному катанию уже начались. И первыми пошли в бой юниоры. Начались они для России удачно. Девушки-юниорки во французском Куршевеле уже «выяснили» отношения, и сразу две наших спортсменки, тринадцатилетние звездочки Камила Валиева и Майя Хромых поднялись на пьедестал. Обеим прочат большое будущее, особенно победительнице этапа – Камиле, которую эксперты считают одной из претенденток на золото будущей Олимпиады. Но пока это все сильно впереди. А в произвольной соревнуются юноши. Нашим – тоже по тринадцать, соперники старше. Лидер – ученик Тутберидзе ( кстати, как и юниорки) Егор Рухин после короткой идет четвертым и сохраняет все шансы на тройку сильнейших.

Самый сильный в компании из 20 юношей сейчас – 16-летний японец Юма Кагияма, которого, между прочим, считают преемником всеобщего любимца Шомы Уно. Он имеет неплохой опыт предыдущей серии Гран-при и вряд ли оставит соперникам шансы.

А вот с остальными можно и нужно бороться. Совсем немного ушел вперед от Егора Рухина канадец Алекса Ракич. Он выигрывает после короткой балл и три сотых. У Мэттью Нильсен из США преимущество серьезнее – чуть меньше двух баллов. С другой стороны, даже один несложный прыжок в два оборота стоит дороже. В пятерке также Марк Городницкий из Израиля и американец, сын российских эмигрантов –фигуристов, Максим Наумов. Второй наш фигурист – Андрей Кутовой из Петербурга сейчас девятый.

Следим за этими ребятами особенно внимательно. И надеемся, что еще один ученик Тутберидзе – Егор Рухин – сможет побороться за тройку сильнейших.

Гран-при по фигурному катанию среди юниоров: Куршавель,юноши, произвольная программа .

ИСТОЧНИК KP.RU

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