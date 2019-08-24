2019-08-24T14:30:00+03:00
Общество

Сама едва не утонула, а девчонку спасла: школьники в Иркутской области вытащили из воды ребенка

Свой поступок ребята подвигом не считают, говорят, что так поступил бы каждый
Мария ОСИПОВА
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Школьники из Иркутской области Юля и Валера, рискуя жизнью, спасли тонущую девочкуШкольники из Иркутской области Юля и Валера, рискуя жизнью, спасли тонущую девочку
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Стояла середина июля. Страшная жара. Школьники поселка Новонукутский в Иркутской области пошли на местный карьер купаться. Кто с друзьями, кто – с родителями, а 13-летняя Юля Черниговская – со старшей родственницей. Недалеко от нее расположились соседские ребятишки, которых Юля разглядела не сразу. А когда увидела, одна из девочек уже начала тонуть.

- Они сначала вдоль берега ходили, по мелководью, - вспоминает Юля Черниговская. – Потом смотрю, она девочка резко скрылась под водой, начала тонуть и звать на помощь. Она не умеет плавать.

Нескольких секунд хватило Юле, чтобы оказаться в воде рядом с утопающей. Но вытащить сверстницу юная героиня не смогла – девочка, которая тонула, взобралась на шею своей спасительнице и едва ее не утопила. И хотя сама Юля – спортивная девчонка, не первый год занимается волейболом и достаточно неплохо плавает, сил у нее хватало лишь на то, чтобы держать девочку на себе. Сама Юля при этом находилась под водой.

Завидев барахтающихся в воде девчонок, на помощь поспешил парнишка из их же школы Валера Дыбкеев. Парень перешел в 11 класс, физических сил и выносливости у него оказалось на порядок больше, чем у Юли. Он то и вытащил утопающую девочку из воды и помог выбраться Юле.

- Я домой уже собирался уходить, когда увидел тонущих, - рассказывает подросток. – Сначала подумал, что они так балуются, мол, в шутку. Но потом понял, что нужна моя помощь.

К счастью, тонущая девочка не сильно пострадала, отделавшись испугом. А вот Юля Черниговская, спасая сверстницу, получила травмы шеи – смещение 3, 4 и 5 позвонков. Это был первый опыт спасения человека в жизни Юли, и как себя вести, она не знала. Сделав рентген в местной больнице, родители Юли приняли решение отвезти ее в Ангарск.

- Девочка попала к нам с серьезными травмами, - говорит заведующая отделением, врач-травматолог детской больницы в Ангарске Лариса Татарникова. – Мы провели обследование, по результатам которого назначили ей лечение. Удивительно, что Юля смогла сама выбраться из воды. В большинстве случаев спасающий человек, которому взобрались на шею или обхватили ее, сам тонет.

Свой поступок ребята подвигом не считают, говорят, что на их месте так поступил бы каждый. А вот родители юными героями гордятся. По словам Нины Игнатовой, мамы Юли, ее дочь каждому готова прийти на помощь.

- Юля уже два года волонтер, занимается в местной школе гражданской активности «Добродары», - гордится неравнодушием дочери Нина Игнатова. – Хорошо, что она пошла на поправку. Ее уже выписали, и в середине сентября дочь сможет вернуться к занятиям волейболом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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