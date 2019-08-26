Ведущие преподаватели России дают мастер-классы одаренным детям Приангарья

Полине Садыковой 13 лет, она воспитанница иркутской музыкальной школы № 7. Девочка играет на флейте и показывает феноменальные успехи - она лауреат и дипломант множества фестивалей и конкурсов. В 2018 году участвовала в «Новых именах Приангарья». Выступала перед профессорами Московской консерватории. А в новогодние каникулы наш земляк Денис Мацуев вручил победителям инструменты. Полине - флейту из чистого серебра. В руках талантливой исполнительницы из нее льется чудесная, светлая музыка. Сегодня Полина - участница образовательного проекта «Творческая школа для одаренных детей. Мастер-класс». Он стартовал в Иркутске 24 августа.

- Я буду заниматься с Ярославом Ярошевским, - говорит Полина. - Раньше только смотрела его видеоуроки. Он - невероятно талантливый. И мне не терпится с ним пообщаться.

Ярослав Ярошевский - доцент Академии имени Маймонида, солист-регулятор группы флейт Большого театра России. Более чем авторитетный. Он приехал в Иркутск, где всю неделю занимается с одаренными детьми. Для ребят это большая удача, шанс повысить свое мастерство и узнать много нового от маэстро.

- Мастер-классы от ведущих преподавателей страны мы решили организовать в Иркутске впервые, - рассказывает руководитель Центра поддержки и развития творчества Ирина Тененбаум. - Нашим партнером выступила компания «Газпром добыча Иркутск». В прошлом году по их инициативе вручали музыкальные инструменты победителям конкурса «Новые имена Приангарья», а теперь запустили этот образовательный проект.

На ценные занятия - целая неделя! С 24 по 30 августа в режиме нон-стоп ребята внимают советам наставников. Занятия проходят каждый день в Доме музыки имени Дениса Мацуева и в детских музыкальных школах Иркутска. В проекте участвуют 40 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет из разных уголков региона - областного центра, Ангарска, Саянска, Черемхова, Киренска, Тулуна. Для ребят и их педагогов все мастер-классы бесплатны, как и проезд и проживание для иногородних. Все расходы взяла на себя компания «Газпром добыча Иркутск», которая полностью финансирует этот проект.

Вся работа творческой школы разделена на секции: флейта, фортепиано, скрипка, баян. Кураторами в каждой из них стали известные в России преподаватели. Ярослав Ярошевский дает уроки по игре на флейте; Алексей Букреев, профессор Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского, - на фортепиано; Чингиз Османов, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, - на скрипке; Сергей Найко, заслуженный артист РФ, профессор Красноярской академии музыки и театра, делится с юными дарованиями секретами игры на баяне.

Преподаватель по классу баяна, профессор Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, заслуженный артист России Сергей Найко. Фото: архив Центра поддержки и развития творчества

- Я всегда стараюсь быть отзывчивым на любые инициативы, касающиеся талантливых детей, - замечает Сергей Найко. - И мне нравится идея мотивации к занятиям музыки. Именно наставники формируют поле представлений о своей профессии. В этом качестве и выступаю. Считаю, что у меня получается заинтересовать молодых людей. Исполнительское мастерство - это все-таки система взаимоотношения с инструментом, и задача стоит - за короткое время раскрыть ребенку нюансы этого общения. Талантам, безусловно, всегда нужно помогать: такими проектами, наставничеством и мотивацией, потому что одаренные люди окружающую действительность чувствуют кожей, нервами. Недели, кстати, вполне хватит, чтобы и позаниматься, и задачи выполнить, которые я ставлю перед ребятами.

А результат лучшие из лучших одаренных детей, которые стали участниками творческого проекта, покажут на гала-концерте. Он пройдет 30 августа в Органном зале Иркутской областной филармонии. Начало торжества в 13.00, вход бесплатный.

Ну а пока у ребят насыщенная творческая неделя! Для каждого из них составлено индивидуальное расписание занятий с именитым педагогом. Кстати, и наши преподаватели, и концертмейстеры тоже могут примкнуть к высокому и посетить мастер-классы. Для них они открыты с 27 по 29 августа.