Байкал-Энергия отмечает день рождения

Болельщиков ХК Байкал-Энергия на этой неделе ждет большой праздник - день рождения клуба. В конце августа иркутской команде исполняется 15 лет. Именно тогда, в 2004 году, любимая тысячами фанатов Сибскана окончательно изменила свое имя и клубные цвета. И вот теперь клуб приглашает всех, кто неравнодушен к иркутскому хоккею с мячом, посетить праздничные мероприятия, которые подготовили специально для них.

28 августа болельщикам предлагают начать отмечать день рождения клуба с посещения открытой тренировки. Она состоится в ледовом дворце "Айсберг" и начнется в 11:00. Кстати, в рамках занятия хоккеисты представят своим поклонникам новую форму, в которой они будут выступать в сезоне 2019/2020. А для самых маленьких болельщиков ХК Байкал-Энергия игроки команды проведут мастер-класс по хоккею с мячом. С собой обязательно нужно будет взять шлем, коньки и клюшку. Там же мальчики 2012 года рождения смогут записаться в тренировочную группу к известному игроку ХК Байкал-Энергия - Константину Савченко.

А на следующий день, 29 августа, болельщиков ХК Байкал-Энергия ждет по-настоящему яркая развлекательная программа. В 16:00 на дрифт-площадке на Верхней набережной стартует большой автопробег, который проследует по центральным улицам города. В нем смогут поучаствовать не только хоккеисты, но и сами болельщики. Его маршрут пройдет по следующим улицам: Кожова, Коммунистическая, Провиантская, Седова, Ленина, сквер Кирова, Карла Маркса, бульвар Гагарина, после чего автоколонна вернется обратно на дрифт-площадку.

Как только машины с игроками и фанатами вернутся в точку сбора, все отправятся на площадь у памятника Александру III, где в 18:00 начнется концерт, который продлится примерно три часа. Помимо выступлений иркутских музыкальных коллективов, на празднике будут проходить различные конкурсы, в которых можно будет выиграть ценные подарки от клуба. И, конечно же, на дне рождения ХК Байкал-Энергия можно будет пообщаться с самими хоккеистами! Обязательно приходите на день рождения клуба и разделите этот праздник вместе с игроками!