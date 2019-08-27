2019-08-27T14:30:08+03:00
Общество

Книги и комиксы представят писатели из Иркутска на книжном фестивале

Посетителей ждут встречи с авторами, издателями и лекции о детской литературе
Анна ПАВЛОВА
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Книги и комиксы представят писатели из Иркутска на книжном фестивале.Книги и комиксы представят писатели из Иркутска на книжном фестивале.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Книжный фестиваль в Иркутске начнется буквально на днях – уже 30 августа он развернется возле стадиона «Труд». Сотни любителей слова давно ждут этого события, возможности познакомиться с новинками и встретиться с авторами. Свои произведения представят и литераторы из столицы Приангарья.

Восемь иркутских авторов представят свои графические романы, среди них — комиксы о супергерое по имени Ангар и популярный туристический комикс-квест «Бабрбук» с необычными маршрутами по Иркутску и Байкалу. А 31 августа состоится «Шествие героев». По книжной ярмарке пройдутся горожане в костюмах персонажей комиксов, популярных игр и аниме.

А иркутские ученые познакомят читателей с итогами своих исследований. Так, историк, журналист и писатель Станислав Гольдфарб представит свою книгу «Непрочитанный Исаак» о иркутском писателе Исааке Гольдберге — эсере, участнике революционных событий, погибшем в годы репрессий. Его романы выходили солидными тиражами, публиковались в издательстве Бунина и были по-настоящему интересны читателю.

Встречу «Человек управляет городом» посвятят легендарному городскому голове 19 века Владимиру Сукачеву и его коллеге из недавнего прошлого – знаменитому председателю горисполкома Николаю Салацкому историки Наталья Гончаренко и Артем Ермаков. Безусловно, многих заинтересует встреча с известным иркутским ученым, астрономом Сергеем Язевым. Авторы «Сибирячка» расскажут о новинках журнала, а детскую поэзию представит иркутская писательница Елена Анохина.

На фестивале выступят иркутские поэты Алена Рычкова-Закабулковская, Михаил Базилевский, Александр Журавский, Артем Морс и Светлана Михеева. Отдельный ярмарочный шатер представит городской самиздат — книги, которые написали и издали в Иркутске. Участников фестиваля ждет множество ярких и интересных встреч, а писателей – книгомарафон, где можно за пять минут представить свое творчество.

Напомним, книжный фестиваль в Иркутске состоится с 30 августа по 1 сентября возле стадиона "Труд". Организаторы мероприятия - фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» и ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».

Вход на все мероприятия бесплатный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ИД "Комсомольская правда" в Иркутске тоже примет участие в мероприятии, представив на ярмарке новинки и текущие проекты. Например, посетители фестиваля смогут купить для детей увлекательные комиксы с заданиями: "Мимишки", "Царевны" и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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