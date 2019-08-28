Прививки от гриппа 2019: в Иркутск поступила первая партия вакцин

В конце августа сибирская погода уже обманчива: кажется, что на улице тепло, но ветер дует по-осеннему прохладный. Если легко одеться, то ничего не стоит подхватить простуду, а то и грипп. Пока до подъема заболеваемости в Иркутской области еще далеко - специалисты говорят, он может наступить ближе к зиме, - но подготовиться к возможной эпидемии, конечно, лучше заранее. Итак, когда делать прививки в Иркутске в 2019 году? Начинать можно уже с сентября.

- В этом году планируется привить против гриппа более 1,2 миллиона жителей Приангарья, - рассказывают в региональном Управлении Роспотребнадзора. – На днях пришла первая партия вакцины «Совигрипп» - 304,5 тысячи доз для взрослых, в ближайшее время ожидается еще 56 тысяч. Остальные вакцины поступят в наш регион позже.

Кому надо сделать прививку в обязательном порядке? Список большой. В первую очередь, это дети старше шести месяцев, школьники, студенты техникумов и вузов, призывники. Также нужна профилактика тем, кто на работе напрямую контактирует с людьми: это врачи, преподаватели, водители общественного транспорта, сотрудники коммунальной сферы. А еще прививка безоговорочно ставится беременным женщинам, пенсионерам старше 60 лет и всем, кто страдает хроническими болезнями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением. У них иммунитет может оказаться недостаточно сильным для борьбы с вирусом, и лучше предупредить грипп, чем потом бороться с осложнениями.

Всем, кто перечислен выше, достаточно просто обратиться в поликлинику по месту жительства, и прививку поставят бесплатно. А вот остальным придется сделать это в платных медицинских центрах Иркутска. Кстати, руководителям предприятий и организаций тоже рекомендуют позаботиться о здоровье своих сотрудников и отдельно выделить деньги на их вакцинацию.

Напомним, в прошлом году прививки против гриппа поставили 1,1 миллиона жителей Иркутской области, а это почти половина населения региона. Специалисты уверены, что именно благодаря этому прошлой зимой сибиряки болели не слишком часто.

- Защита от вируса «включается» уже через 8-12 дней после прививки и сохраняется до года, - добавляют в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области. - У человека формируется особый иммунитет, в результате уменьшается риск заболеть гриппом и получить осложнения после перенесенной инфекции.

Так что лучше заранее побеспокоиться о том, когда делать прививки в Иркутске в 2019 году, чтобы быть готовыми к сезону гриппа и ОРВИ.

СПРАВКА «КП»

Состав вакцины «Совигрипп» меняется каждый год в соответствии с рекомендациями ВОЗ и специальной комиссии Минздрава России. Изготовители отмечают, что это эффективное средство против гриппа, которое по качеству не уступает зарубежным. Вакцина безопасна, не токсична и не должна вызывать повышение температуры.