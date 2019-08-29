2019-08-29T14:39:32+03:00
Общество

Один в школе: первоклашка из сибирской глубинки стал единственным учеником в классе

Семилетний Кирилл Баширов составит компанию ученикам постарше
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Мальчик совсем не расстраивается. Напротив, даже рад, что ему будет больше внимания! Фото из личного архива семьи БашировыхМальчик совсем не расстраивается. Напротив, даже рад, что ему будет больше внимания! Фото из личного архива семьи Башировых
Изменить размер текста:

Торжественная линейка - событие памятное, а для начальной школы села Бурятский Мельхитуй, что в Нукутском районе,– вообще особенное. Ведь первоклассник Кирилл Баширов собой явил праздник первого звонка для всего учебного заведения. Дело в том, что он единственный первоклассник на всю деревню!

- Нет, сыночек совсем не расстраивается, - рассказывает его мама Ольга Баширова. - Наоборот, он очень рад. Говорит, зато внимания ему будет больше.

Кирюша - мальчик бравый, смелый. И, как вы поняли, не переживает. У него и так забот много. В большой семье Башировых пятеро детей. Мама занимается домашними делами, папа - комбайнер-механизатор на ферме. Кирилл старается помогать родителям. Особенно ему нравится поливать огород и кормить животных. Щенок Димка и кошка Муся - любимые питомцы! К тому же мальчик не самый младший в семье. Его сестренке всего 2,5 месяца, а братику 4 года. Водиться с ними мальчугану не в тягость, а в удовольствие!

- В детский сад Кирилл не ходил, но читать мы его научили, - продолжает мама. - На линейке в День знаний сын расскажет стихотворение. Кстати, учить его даже не пришлось, Кирилл по дороге домой все запомнил.

А как же будет проходить сама линейка? На ней соберутся все ученики сельской школы. А это 18 человек. Кирилл, как и полагается, будет звонить в колокольчик. Правда, поднимать на руки его никто не будет. Почему? Ни одного 11-го класса нет.

- В нашем селе только начальная школа, - рассказывает заведующая учебным заведением Елена Махусаева. - Дети учатся с 1 по 4 класс. Обычно в первый класс поступают пять человек, но в этом году всего один Кирилл. Увы, есть семьи, которые переехали в райцентр.

Село, правда, маленькое - 72 усадьбы. Но у Башировых и мысли не было переезжать. Школа-то в трех шагах от их дома! Да и хорошей учебе Кирилла то обстоятельство, что он единственный ученик в классе, никак не помешает. Сидеть за партой он будет со своей старшей сестрой Ксюшей, которой 9 лет.

- Ксюша в третьем классе, Кирилл в первом, но в такой малокомплектной школе, как у нас, это нормально объединять два класса, - поясняет директор. - Да и учителей у нас всего двое. Педагоги дают детям разные задания.

Такой подход, кстати, может быть даже на пользу. Младшие и свою программу усваивают, и какие-то знания сверх того получают. Ну а старшие повторяют пройденное. Когда учеников не так уж и много (это же не 30 человек, как в городской школе), то времени хватает на всех.

Ну а через четыре года Кирилл перейдет уже в другую школу, расположенную в соседнем поселке. Туда его будет возить автобус, да и в классе он уж точно окажется не единственным. Но это уже другая история…

Кстати, в поселке Кырма, который находится в Баяндаевском районе, в первый класс пойдут два малыша. В Закулее Нукутского района - трое. А в поселках Олой и Кулункун Эхирит-Булагатского района на первую в своей жизни линейку отправятся шесть ребятишек. И таких малокомплектных школ в Приангарье на самом деле очень много.

Между прочим, случается так, что последний звонок звучит лишь для одного выпускника. Так произошло в этом году с 17-летней Татьяной Апаликовой из северного села Ершово. Девушка отказалась от выпускного, чтобы не чувствовать себя одинокой. Но от того обрела еще больше: после того, как о ее истории рассказала «Комсомолка», слова поддержки сыпались ей со всей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как помочь ребенку вспомнить правила дорожной безопасности
Тем родителям, чьи дети провели лето на даче, в деревне или у моря, в августе надо позаботиться не только о школьной форме и новых учебниках. Ребенку предстоит освежить в памяти правила безопасного поведения на дороге. Рассказываем, как помочь
Новости 24
Иркутская зоогалерея открылась 29 августа на новом месте
"Доктор, вас грабят": лже-сотрудник банка перевел деньги иркутского врача на свой счет
Пенсионеры из Иркутской области завоевали бронзовые медали на Всероссийской спартакиаде
В Усолье-Сибирском суд приостановил деятельность ресторана, в котором отравились 9 человек
Вандалы осквернили военный памятник в Бурятии
В Иркутске вынесли приговор банде, угонявшей дорогие автомобили
Иркутская область получит восемь новых школьных автобусов
Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который протаранил частный дом в Иркутске
Виталий Мутко и Сергей Меняйло вновь прибыли в Иркутскую область
Пострадавшим от наводнения в Иркутской области предпринимателям начали выдавать займы
Предприниматели, пострадавшие от наводнения в Иркутской области, получат первые выплаты
В Бурятии во время драки был убит работник пилорамы
В Тайшете убийца, зарезавший женщину, получил 9 лет лишения свободы
Хотела погасить кредит: продавец мебельного магазина украла у начальника полмиллиона рублей
Гоша не хочет уезжать: иркутская зоогалерея перевозит львов в новое здание
В ТПП Восточной Сибири прошла встреча с делегацией из КНР
«Ростелеком» восстановил связь в пострадавших от наводнения районах Иркутской области
Прихожанин украл деньги на пожертвования из храма в Листвянке
Родителям школьников не придется платить за посты охраны в учебных заведениях Иркутска
В Бурятии три девушки устроили дебош в кафе и избили полицейского
«За спасение погибавших»: Владимир Путин наградил жителей Иркутской области медалями
Массовое отравление учеников в Бурятии: бывшая заведующая школьной столовой заплатит штраф