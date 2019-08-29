Один в школе: первоклашка из сибирской глубинки стал единственным учеником в классе

Торжественная линейка - событие памятное, а для начальной школы села Бурятский Мельхитуй, что в Нукутском районе,– вообще особенное. Ведь первоклассник Кирилл Баширов собой явил праздник первого звонка для всего учебного заведения. Дело в том, что он единственный первоклассник на всю деревню!

- Нет, сыночек совсем не расстраивается, - рассказывает его мама Ольга Баширова. - Наоборот, он очень рад. Говорит, зато внимания ему будет больше.

Кирюша - мальчик бравый, смелый. И, как вы поняли, не переживает. У него и так забот много. В большой семье Башировых пятеро детей. Мама занимается домашними делами, папа - комбайнер-механизатор на ферме. Кирилл старается помогать родителям. Особенно ему нравится поливать огород и кормить животных. Щенок Димка и кошка Муся - любимые питомцы! К тому же мальчик не самый младший в семье. Его сестренке всего 2,5 месяца, а братику 4 года. Водиться с ними мальчугану не в тягость, а в удовольствие!

- В детский сад Кирилл не ходил, но читать мы его научили, - продолжает мама. - На линейке в День знаний сын расскажет стихотворение. Кстати, учить его даже не пришлось, Кирилл по дороге домой все запомнил.

А как же будет проходить сама линейка? На ней соберутся все ученики сельской школы. А это 18 человек. Кирилл, как и полагается, будет звонить в колокольчик. Правда, поднимать на руки его никто не будет. Почему? Ни одного 11-го класса нет.

- В нашем селе только начальная школа, - рассказывает заведующая учебным заведением Елена Махусаева. - Дети учатся с 1 по 4 класс. Обычно в первый класс поступают пять человек, но в этом году всего один Кирилл. Увы, есть семьи, которые переехали в райцентр.

Село, правда, маленькое - 72 усадьбы. Но у Башировых и мысли не было переезжать. Школа-то в трех шагах от их дома! Да и хорошей учебе Кирилла то обстоятельство, что он единственный ученик в классе, никак не помешает. Сидеть за партой он будет со своей старшей сестрой Ксюшей, которой 9 лет.

- Ксюша в третьем классе, Кирилл в первом, но в такой малокомплектной школе, как у нас, это нормально объединять два класса, - поясняет директор. - Да и учителей у нас всего двое. Педагоги дают детям разные задания.

Такой подход, кстати, может быть даже на пользу. Младшие и свою программу усваивают, и какие-то знания сверх того получают. Ну а старшие повторяют пройденное. Когда учеников не так уж и много (это же не 30 человек, как в городской школе), то времени хватает на всех.

Ну а через четыре года Кирилл перейдет уже в другую школу, расположенную в соседнем поселке. Туда его будет возить автобус, да и в классе он уж точно окажется не единственным. Но это уже другая история…

Кстати, в поселке Кырма, который находится в Баяндаевском районе, в первый класс пойдут два малыша. В Закулее Нукутского района - трое. А в поселках Олой и Кулункун Эхирит-Булагатского района на первую в своей жизни линейку отправятся шесть ребятишек. И таких малокомплектных школ в Приангарье на самом деле очень много.

Между прочим, случается так, что последний звонок звучит лишь для одного выпускника. Так произошло в этом году с 17-летней Татьяной Апаликовой из северного села Ершово. Девушка отказалась от выпускного, чтобы не чувствовать себя одинокой. Но от того обрела еще больше: после того, как о ее истории рассказала «Комсомолка», слова поддержки сыпались ей со всей страны.