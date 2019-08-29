«Слишком много умирают от рака»: в бурятском селе пошли Крестным ходом против онкологии

-В деревне – мор!

Нестерово - небольшое село в Прибайкальском районе Бурятии, расположенное возле трассы, вдоль которой ежедневно проезжают тысячи машин по пути на Байкал. На днях здесь прошел Крестный ход против рака. Люди в последней надежде справиться с болезнями попросили помощи в борьбе с онкологией у Бога.

-У нас за последние четыре месяца от рака умерло 6 жителей, - говорит глава деревни Нестерово в Бурятии Лариса Зайцева. – И это еще нестарые люди, от 40 до 60 лет. И в прошлом году тоже многих похоронили, больше 10 человек. И больных много. Поэтому мы и решили обратиться за защитой села в церковь…

И православная церковь пошла навстречу людям . Протоиерей Василий Селецкий освятил воду, провел ход вокруг деревни, окропил дворы, автомобили святой водой.

- В церкви всегда было принято именно так бороться с напастями, - поясняют в Улан-Удэнской епархии. - После искреннего, сердечного обращения народа к Богу — отступали моровая язва и другие страшные болезни. Сейчас люди ждут Божьей помощи в борьбе с раком…

Божья помощь и участие церкви - это хорошо. Но, увы, недостаточно. Нужна помощь медицинская. Относиться к болезни со смирением и рассчитывать только на молитву нельзя. Есть современные эффективные методы диагностики и лечения, есть высокоточная лучевая терапия, которая позволяет добиться стойкого эффекта.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Рак надо лечить!

Главный онколог Сибирского федерального округа Виктория Дворниченко

-Жителям этого села необходимо регулярно проходить диспансеризацию, бывать у специалистов в районной больнице и лечебных учреждениях Улан-Удэ. Рак надо вовремя диагностировать и лечить. Это единственная реальная рекомендация. Сегодня возможностей справиться с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях и сохранить жизнь людей достаточно. И, кстати, только у нас, в иркутском онкодиспансере, ежегодно проходят лечение около двух тысяч жителей Бурятии. При этом мы, медики, не отрицаем благотворное влияние церкви. Помогать людям, оказавшихся в сложной ситуации, успокаивать их, необходимо. Как необходимо и направлять их – в том числе и на то, чтобы они вовремя проходили медосмотры.