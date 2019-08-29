2019-08-29T06:46:16+03:00
Общество

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области переезжают в новые дома и квартиры

Поручения главы государства выполняются в регионе в установленные сроки
Юлия УЛЫБИНА
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Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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По итогам совещания «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области», которое состоялось 19 июля 2019 года, Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений. В документе обозначены сроки предоставления социальных выплат пострадавшим гражданам и субсидий предпринимателям, проведения оценки ущерба, обеспечения людей жильем, решения других важнейших задач.

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- Несмотря на коррективы, которые внесла вторая волна наводнения, мы завершили все выплаты гражданам в обозначенный президентом срок - до 10 августа, - подчеркнул губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Принято решение обеспечить жильем всех пострадавших, независимо от наличия у них других квартир или долей в них. Такие меры поддержки, которые сейчас оказываются жителям пострадавших от наводнения районов, беспрецедентны даже в масштабах страны. Работа проделана большая, но впереди еще немало задач по созданию инфраструктуры, строительству социальных объектов и жилья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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