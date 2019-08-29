Группа компаний «Слата» рассказала детям, как правильно выбирать продукты и находить самое полезное

Прививать культуру разумного потребления надо с детства. Поход в супермаркет - это обычное упражнение, которое мы совершаем каждый день. Как правильно выбирать продукты, какие из них полезны, на что обращать внимание при покупке, - все это в формате увлекательной игры. Группа компаний «Слата» запустила цикл познавательных уроков-экскурсий «СЛАТкий покупатель: новые знания» для детей и их родителей. Первое мероприятие состоялось в супермаркете «Слата», расположенном в ТРЦ «Модный квартал».

СЛАТкий покупатель: новые знания.

Участниками стали мальчишки и девчонки 10 - 11 лет. Как раз в этом возрасте родители начинают доверять своим детям самостоятельно ходить в магазин и совершать совсем простые покупки. Поэтому такой необычный урок весьма кстати.

К тому же сейчас, когда рынок предлагает огромный выбор продуктов, детям просто необходимо знать основы грамотного выбора товаров и правильного и питания: как сформировать полноценный рацион, насыщенный витаминами и другими необходимыми минералами и микроэлементами.

Корнил Нефедьев и Антон Арестов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Яблоки или чипсы, сыр или попкорн? - спрашивает учитель «правильных покупок» и тут же объясняет детям, что некоторые продукты хоть и вкусные, но каждый день употреблять их в пищу не стоит, а другие, напротив, только во благо.

Итак, ребята, отправляемся на экскурсию по супермаркету, впереди нас ждут интересные открытия. А наш эксперт - директор супермаркета «Слата» в ТРЦ «Модный квартал» Яна Езерская.

Дети с интересом обходят все отделы и на каждой «остановке» узнают что-то новое. Начали с витаминной «станции», чтобы подкрепиться свежевыжатым соком, который готовили на их глазах, и узнать, чем так полезен апельсин.

Софья Михнюк, Виктория Соловарова, Алиса Дунаева.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вот полки с молочными продуктами. Какие вы знаете продукты, изготовленные на основе молока? - спрашивает педагог.

- Сметана, творог, йогурт, сыр, кефир, ряженка, масло, - отвечают маленькие ученики.

- При выборе молока и молочных продуктов обязательно обращайте внимание на срок годности, условия хранения продуктов и целостность упаковки товара, - поясняет Яна Езерская.

Всем понравилась работа на кассе в супермаркете «Слата».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Отправляемся к полкам с овощами и фруктами. Хит продаж среди всех овощей и фруктов - яблоки. Очень любят их наши покупатели. На сегодняшний день в данном магазине представлено 8 сортов яблок. Виноград, груши, гранаты, персики, абрикосы, сливы - все от местных, российских производителей.

Ребята также познакомились с сотрудниками супермаркета и с интересом изучали процесс выкладки товара, распределение ценников на полках, но самое увлекательное занятие - это возможность попробовать себя в роли кассира.

А в заключение была контрольная работа. Дети разделились на две команды, им выдали «СЛАТкие рубли» номиналом 1000. И задание - самостоятельно выбрать продукты на завтрак с учетом полученных знаний.

- Мне понравилась контрольная работа. Нам дали задание собрать продукты для завтрака. Мы уложились в 372 рубля, а девочки в 414. Но главное было не сэкономить, а выбрать полезные продукты, - делится участник экскурсии Савелий Приходько.

Савелий Приходько, Егор Петров, Корнил Нефедьев, Антон Арестов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, контрольная работа, которая так понравилась ребятам, показала, что материал усвоен.

- Я поняла, что когда выбираешь продукт, нужно смотреть его состав, срок годности, упаковку, - говорит Софья Михнюк.

- Попробовал себя в качестве кассира, оказалось, что это непросто, - дополняет Антон Арестов и совсем по-взрослому отмечает, что ему самому нравится только этот супермаркет.

Ну а еще ребята узнали, что за день в супермаркет «Слата» в «Модном квартале» приходит 3500 покупателей, рекорд посещаемости - 5200 человек. Одновременно здесь работают 40 сотрудников в день.

- Нам было очень интересно рассказать и показать нашим маленьким покупателям, как мы работаем, - заключает директор супермаркета «Слата» Яна Езерская. - Такое мероприятие для детей мы проводим впервые и для нас это начинание очень ценно!

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