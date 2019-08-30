2019-08-30T15:12:48+03:00
Экономика

Букеты на 1 сентября: кроме роз и хризантем, на линейку в Иркутске принесут композиции из пряников и конфет

"Комсомолка" выяснила, какие виды букетов предлагают флористы к 1 сентября и сколько они стоят
Ольга СЛАВИЧЕВААлла КАКОУРОВА
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Букеты на 1 сентября: кроме роз и хризантем, на линейку в Иркутске принесут композиции из пряников и конфет.Букеты на 1 сентября: кроме роз и хризантем, на линейку в Иркутске принесут композиции из пряников и конфет.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Первое сентября - это счастливые первоклассники и гордые выпускники. Это торжественные линейки, сотни учеников и их родителей, улыбки учителей и море цветов. Какие букеты к 1 сентября предпочитают в Иркутске?

- Мода постоянно меняется и на букеты тоже, - рассказывает флорист Лора Гуранина. -Если речь идет о букете из срезанных цветов, то родители первоклашек предпочитают простые, лаконичные композиции. Иркутяне не рвутся за тематическим декором: ручки, линейки, карандаши. Кроме всего прочего, это оказалось очень травмоопасным для других школьников. Букет должен быть не просто красивым, а аккуратным и не пачкать одежду пыльцой. Для первоклашек лучше выбрать легкий вариант, чтобы детям было не тяжело стоять под ярким солнцем с подарком учителю.

-Есть какой-нибудь красивый букет? Я очень спешу...

-Не знаю, какие цветы нужны, помогите, пожалуйста...

Такие фразы накануне праздника флористы слышат очень часто. Именно поэтому они заранее готовят специальные осенние коллекции к первому сентября: мальчикам выбирают букеты к 1 сентября поярче, девочкам -понежнее. Очень эффектно цветы для первоклассника украсить веточкой сезонных ягод – калины, рябины и ранеток.

Многие выбирают такой вариант - дарят изящный цветок "соло". Это, как правило, один цветок в красивой упаковке: роза - от 150 рублей, а гортензия – 800 рублей. Стоимость букета к 1 сентября начинается от 800 рублей и доходит до 5 тысяч рублей.

Букет к 1 сентября: из цветов или шоколада, а может - из ягод

В иркутских магазинах, кроме обычных роз, хризантем и лилий, можно найти и необычные композиции. Конфеты, фрукты, ягоды, шары и игрушки – это то, из чего составляют праздничные букеты к 1 сентября. Впрочем, вариантов много. Вот только некоторые.

"Из пряников, безе и леденцов. В букеты можно добавить живые цветы. Букеты из зефирных роз с безе и маршмеллоу. 7 роз."

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Букет на первое сентября из пряников и безе
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Или такой. "24 Конфетки..."

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Букет на 1 сентября с конфетами
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А как вам этот букет к 1 сентября? Оригинально, интересно, интеллигентно. "Пряники с сахарной глазурью - нежные, из вкусного теста с медом, сливочным маслом, щепоткой корицы и имбиря. Свежие...Воздушное безе. "

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Букеты на 1 сентября из пряников
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А если из манго, орешков и сухофруктов? Такие букеты к 1 сентября точно подарят своим учительницам школьники в Иркутске. И, кстати, педагоги будут благодарны - вкусно же!

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Букеты на 1 сентября из орехов и сухофруктов
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Шоколадный букет обойдется вам в сумму от 800 до 1500 рублей. Клубничная икебана тоже популярна: букеты от 500 рублей, корзины от 1,5 тысяч, ценовой предел такого выбора – 5 тысяч рублей. Кроме того, вам помогут составить цветочную композицию из шаров, цена от 350 до 1000 рублей. А если вам по душе вариант с плюшевыми игрушками, то приготовьтесь заплатить от 500 до 1500 рублей. Что выбрать – решать вам.

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Букет на первое сентября: оригинальное кашпо
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КСТАТИ

Полезный совет

Многие цветочные магазины проводят акции на букеты к 1 сентября. Перед тем, как идти в магазин, позвоните туда и спросите о скидках. Это поможет вам неплохо сэкономить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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