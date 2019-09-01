Арсенал - ЦСКА 1 сентября 2019: прямая трансляция матча 8 тура Чемпионата России по футболу РПЛ.

Вот и настал третий день 8 тура Российской футбольной премьер-лиги! Сегодня нас ждет несколько интереснейших матчей с участием топовых команд. И одним из них будет встреча Арсенал - ЦСКА. которая состоится 1 сентября на стадионе "Арсенал" в Туле. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Хотите первым узнать, кто же станет победителем в этом противостоянии? Тогда следите за нашей онлайн-трансляцией!

Кто же является главным фаворитом в матче Арсенал - ЦСКА? Ответ на этот вопрос найдется не сразу. После 7 туров РПЛ эти команды являются соседями по турнирной таблице и имеют равное количество очков: ЦСКА расположился на 6-й строчке, а Арсенал чуть ниже - на 7-й. Более того - у них даже идентичная статистика побед и поражений: и тульская, и московская команды имеют в активе 4 победы, 1 ничью и 2 поражения. Армейцы оказались выше в турнирке только из-за соотношения забитых и пропущенных мячей. В течение 7 матчей они забили 8 голов, пропустив при этом 5. А Арсенал смог вколотить в ворота своих соперников 10 мячей, но зато позволил им забить себе 8.

Статистика прошлых встреч команд также является равной - за два совместных матча в сезоне 2018/2019 и Арсенал, и ЦСКА одержали по одной победе. Их первая встреча состоялась 18 августа 2018 года в Москве и завершилась безоговорочной победой армейцев. Игроки ЦСКА смогли открыть счет уже на 10 минуте - тогда отличился Эрнандес Платеро. Туляки поняли, что пора уходить в глухую оборону, и стойко защищали свои ворота практически до самого конца матча. Но им не хватило совсем немного - на 77 минуте армейцы стараниями Кристияна Быстровича смогли удвоить свое преимущество. А уже за 7 минут до финального свистка Федор Чалов забил в ворота туляков третий и последний гол. Арсеналу очень нужен был матч-реванш - и он случился. Правда, немного позже.

Второй совместный матч Арсенала и ЦСКА состоялся уже после зимнего перерыва - 2 марта 2019 года. Хоть туляки и должны были принимать армейцев в своем городе, сделать это им не удалось. Комиссия РФПЛ не приняла стадион "Арсенал", так как он не соответствовал требованиям лиги, и постановила провести матч Арсенал - ЦСКА на "Ахмат-Арене" в Грозном. Встреча на непривычном для обеих команд стадионе сказалась на рисунке игры - ни туляки, ни москвичи никак не могли забить на протяжении всего первого тайма. Но во второй половине встречи Арсеналу удалось собраться и выйти на поле с настроем на победу. После перерыва тульская команда моментально пошла в атаку - и открыла счет уже через 3 минуты после его старта. Лука Джорджевич смог без труда огорчить Игоря Акинфеева, со всей силы вколотив мяч в его ворота. Армейцы поняли, что запахло жареным, и начали усиленно защищаться, пытаясь время от времени сравнять счет. Но все их попытки были тщетны. А вот тулякам, наоборот, под конец матча улыбнулась удача: за 2 минуты до конца встречи Эванс Кангва удвоил преимущество своей команды, и тем самым установил окончательный счет в матче: 2:0 в пользу Арсенала.

Матч Арсенал - ЦСКА обещает быть противостоянием совершенно равных команд. Они имеют совершенно одинаковые шансы на победу, однако специалисты все же отдают предпочтение москвичам. Ведь в их составе один из сильнейших вратарей страны Игорь Акинфеев и очень перспективный нападающий Федор Чалов. Тем не менее, желаем обеим командам удачи в этом сложнейшем матче!