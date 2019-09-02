2019-09-02T11:31:37+03:00
Авто

10 новых дорожных камер появились на трассах в Иркутской области

Благодаря видеофиксаторам автомобилисты на 40 процентов реже нарушают правила движения
Любовь АРБАТСКАЯ
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10 новых дорожных камер появились на трассах Иркутской области10 новых дорожных камер появились на трассах Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские постоянно отслеживают, на каких дорогах в Иркутской области чаще всего случаются ДТП, особенно, со смертельным исходом. Чтобы аварий стало меньше, там устанавливают камеры фиксации нарушений. Так что превышать скорость или идти на обгон, когда это запрещено, уже рискнет не всякий. Водители знают, как скоро настигнет карма в виде «письма счастья».

- Так, аварии часто случаются на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Шароны, что под Ангарском, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Конкретно, речь идет о перекрестке самой магистрали и двух местных дорог, которые ведут в поселки Мегет и Стеклянка. За последние полтора года там произошло 13 ДТП, в них пострадали девять человек. А все из-за лихачей!

Но теперь нарушений, а значит и аварий, в районе поселка Шароны станет меньше. В этом году там установили видеофиксатор. Всего новенькое оборудование появилось в 10 точках Иркутской области. Итак, где еще теперь стоит заранее сбросить скорость? Шесть камер разместили на трассе Р-258 «Байкал» в районе Култука, Слюдянки, Утулика, Солзана, Мурино и Новоснежной и три - на Р-255 «Сибирь» в Усольском, Зиминском и Тулунском районах.

- Результат говорит сам за себя, - отмечают в региональном ГУ МВД. - В прошлом году автомобилисты в Иркутской области на 40 процентов реже нарушали правила там, где есть дорожные камеры. А в нескольких точках аварий вовсе не произошло!

Сейчас в нашей области размещен 121 «ящик» с видеонаблюдением, но постоянно работает только половина из них. Остальные обещают запустить в ближайшее время. Напомним, посмотреть, где прячется ближайшее «всевидящее око» теперь можно на официальном сайте ГИБДД в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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