2019-09-02T14:24:25+03:00
Общество

Спасибо соцсетям: сибирячка спустя 1,5 года нашла потерявшуюся таксу

Собака, преодолев почти 50 км, добралась от Ангарска до Иркутска [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангарчанка Анна Скрипченко со своей таксой Джессикой. Фото: личный архив Анны СкрипченкоАнгарчанка Анна Скрипченко со своей таксой Джессикой. Фото: личный архив Анны Скрипченко
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Для своих хозяев такса Джессика была настоящим членом семьи. 17-летней ангарчанке Анне Скрипченко еще 7 лет назад собачку на время оставила старшая сестра. Но Джесси, как ласково называет ее Анна, настолько ей полюбилась, что девушка уговорила родителей оставить четвероногого друга у себя.

- Джесси - еще та проказница! – рассказывает "КП-Иркутск" о ней Аня. – Очень любила поноситься с детворой во дворе, или погонять местных кошек. Я ее часто отпускала погулять одну. Она наиграется, набегается, да и вернется. Очень смышленная, дорогу домой знала, поэтому и опасений никаких не было. Но, однажды, Джесси исчезла…

Случилось это полтора года назад. Такса с очередной прогулки не вернулась. Анна, ее родные и друзья, прошерстили весь район, развешивали объявления на улицах, просили помощи в соцсетях. Но так никто не откликнулся. Джесси как сквозь землю провалилась.

Джессика каким-то образом добралась из Ангарска в Иркутск. Фото: личный архив Анны Скрипченко

Джессика каким-то образом добралась из Ангарска в Иркутск. Фото: личный архив Анны Скрипченко

Два месяцев поисков, море выплаканных слез и ни одного оклика!И, кажется, девушка даже смерилась с потерей, пока на днях ей не позвонила подруга и взволновано предложила зайти на страничку иркутского питомника К-9 в соцсетях.

Его сотрудники выставили пост с кричащим заголовком о поиске хозяев для найденной у обочины трассы беспризорной таксы и трех ее щенят.

- Посмотри, там случайно не про вашу Джессику пост, - сказала подруга. – Уж больно похожа на нее.

Анна сначала не поверила, и чтобы зря не ездить в Иркутск решила сначала позвонить в питомник и расспросить поподробнее о найденыше.

- У Джесси на ушке был небольшой разрыв, а на шее серое пятнышко, - продолжает Анна. – Я назвала эти приметы и мне ответили, что вроде как у найденной собаки такие же. После этого мы сразу помчались туда. Свою таксу я узнала с первого взгляда и воскликнула: «Да это же она, моя Джессика!». Только как же она сильно исхудала!

Анна теперь ни на минуту не расстается с любимой таксой. Фото: личный архив Анны Скрипченко

Анна теперь ни на минуту не расстается с любимой таксой. Фото: личный архив Анны Скрипченко

Как же такса оказалась в Иркутске? Получается, что она сама преодолела почти 40 километров от Ангарска до областного центра?Или, быть может, ее кто-то подобрал, а потом выбросил? Увы, но на эти вопросы ответа нет. Сама Джессика ведь об этом не расскажет. Так что остается только догадывается, что пережил пес за последние полтора года.

- Когда я ее взяла на руки, она стала меня облизывать, - говорит Анна. – Ну и родные пенаты не забыла. - Дома сразу побежала к своему любимому матрасу, который мы сохранили. А еще Джесси раньше любила играть с костями. К слову, этот навык не забыла. Так что я уверена, что не перепутала и нашла именно мою собаку.

Теперь Анна Скрипченко не расстается ни на минуту с любимицей. И благодарна людям, которые подобрали ее на трассе и передали в питомник. Что касается щенят Джесси, то их пристроили в добрые руки.

Ангарчанка нашла потерянную полтора года назад таксу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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