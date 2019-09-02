День Знаний в Эхирит-Булагатском районе: парламентарии поздравили школьников и учителей с 1 сентября

В этом учебном году в Приангарье сядут за парты более 300 тысяч детей и подростков! Некоторые из них учатся в небольших малокомплектных школах. И именно таким образовательным учреждениям нужно уделять особое внимание. Так считает председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. В День Знаний он с депутатами парламента Николаем Труфановым и Геннадием Осодоевым побывали на торжественной линейке в школе-сад в деревне Куяда Эхирит-Булагатского района. В первый класс здесь пошли четыре ученика.

- Мы много бываем в разных населенных пунктах области и могу смело заявить, что в небольших деревнях работают замечательные, активные учителя, воспитатели, влюбленные в свое дело, дарящие тепло и доброту детям, - сказал Сергей Сокол. - Вы идете в ногу со временем, и стараетесь дать воспитанникам самые лучшие знания. Огромное вам спасибо за это.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, в свою очередь, намерены добиваться выделения средств на строительство новой малокомплектной школы-детсада в деревне Куяда. Сейчас здание, где расположена школа для учеников начальных классов, поддерживается в порядке только силами педагогов. А детский сад расположен в еще более ветхом здании, возраст которого более 100 лет.

Парламентарии приняли участие в торжественной линейке в школе №2 в поселке Усть-Ордынский. На ее базе создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Сергей Сокол отметил, что сегодня Законодательное Собрание Иркутской области прилагает много усилий для того, чтобы в деревнях и селах были современные образовательные учреждения со всем необходимым оборудованием.

Центр позволит создать условия для внедрения новых методов обучения и воспитания. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Геннадий Осодоев, депутат областного парламента, является директором школы №2 в поселке Усть-Ордынский. По его словам, каждый год число учеников в школах округа увеличивается примерно на сто человек. В его в школе учится 1400 детей.

Первоклассники знакомятся с будущими наставниками. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

На линейку пришли семьями. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Все – красивые и нарядные! ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Ребятишки спешат на линейку! ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

- Таким малокомплектным школам, как в деревне Куяда, требуется особое внимание, - считает Сергей Сокол. - Школа в деревне – это больше чем школа, это ее сердце, это центр притяжения всех жителей. Не будет школы – не будет и деревни.

Учеников в этой школе совсем немного. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Все спешат на праздник! ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Каждый школьник с букетом. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Сергей Сокол вручил цветы учителям. Кстати, коллективу депутаты подарили принтер. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Первоклассникам депутаты вручили книги. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

Довольные ребятишки пошли знакомиться с учителями. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.

С коллективом обсудили важные вопросы. Школе требуется обновление. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.