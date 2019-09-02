День Знаний в Эхирит-Булагатском районе: парламентарии поздравили школьников и учителей с 1 сентября
В этом учебном году в Приангарье сядут за парты более 300 тысяч детей и подростков! Некоторые из них учатся в небольших малокомплектных школах. И именно таким образовательным учреждениям нужно уделять особое внимание. Так считает председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол. В День Знаний он с депутатами парламента Николаем Труфановым и Геннадием Осодоевым побывали на торжественной линейке в школе-сад в деревне Куяда Эхирит-Булагатского района. В первый класс здесь пошли четыре ученика.
- Мы много бываем в разных населенных пунктах области и могу смело заявить, что в небольших деревнях работают замечательные, активные учителя, воспитатели, влюбленные в свое дело, дарящие тепло и доброту детям, - сказал Сергей Сокол. - Вы идете в ногу со временем, и стараетесь дать воспитанникам самые лучшие знания. Огромное вам спасибо за это.
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, в свою очередь, намерены добиваться выделения средств на строительство новой малокомплектной школы-детсада в деревне Куяда. Сейчас здание, где расположена школа для учеников начальных классов, поддерживается в порядке только силами педагогов. А детский сад расположен в еще более ветхом здании, возраст которого более 100 лет.
Парламентарии приняли участие в торжественной линейке в школе №2 в поселке Усть-Ордынский. На ее базе создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Сергей Сокол отметил, что сегодня Законодательное Собрание Иркутской области прилагает много усилий для того, чтобы в деревнях и селах были современные образовательные учреждения со всем необходимым оборудованием.
Центр позволит создать условия для внедрения новых методов обучения и воспитания. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Геннадий Осодоев, депутат областного парламента, является директором школы №2 в поселке Усть-Ордынский. По его словам, каждый год число учеников в школах округа увеличивается примерно на сто человек. В его в школе учится 1400 детей.
Первоклассники знакомятся с будущими наставниками. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
На линейку пришли семьями. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Все – красивые и нарядные! ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Ребятишки спешат на линейку! ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
- Таким малокомплектным школам, как в деревне Куяда, требуется особое внимание, - считает Сергей Сокол. - Школа в деревне – это больше чем школа, это ее сердце, это центр притяжения всех жителей. Не будет школы – не будет и деревни.
Учеников в этой школе совсем немного. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Все спешат на праздник! ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Каждый школьник с букетом. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Сергей Сокол вручил цветы учителям. Кстати, коллективу депутаты подарили принтер. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Первоклассникам депутаты вручили книги. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
Довольные ребятишки пошли знакомиться с учителями. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
С коллективом обсудили важные вопросы. Школе требуется обновление. ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
ФОТО: Лариса ФЕДОРОВА.
ИСТОЧНИК KP.RU