Музейная выставка к юбилею «Братскгэсстроя» - настоящее путешествие во времени

В экспозиции Братского городского объединенного музея истории освоения Ангары детально представлен быт первых строителей Братска, палатка Зеленого городка, фрагменты опоры линии электропередачи, макеты Братского гидроузла и лесопромышленного комплекса. Подлинные документы и фотографии рассказывают о становлении и развитии промышленных предприятий, об истории молодого индустриального города.

Вот кабинет Ивана Наймушина, начальника управления «Братскгэсстроя»: его стол, телефонный аппарат, пиджак на стуле… Все так, будто руководитель только что вышел по важным делам. Этот человек, можно сказать, вершил судьбу Братска. Без него и главного инженера предприятия Арона Гиндина могло просто не быть города, каким мы его видим сегодня.

В 1956 - 1957 годах Братская ГЭС оказалась в списке на прекращение финансирования, потому что был вариант строительства ГЭС в Красноярске, который мог оказаться более выгодным, так как там уже была практически вся необходимая инфраструктура. Спасли положение два человека - Наймушин и Гиндин. Первым шагом стало перекрытие со льда правобережной части Ангары, что произошло впервые в мировой гидроэнергетике. За 9 часов 30 минут эту операцию провели восемь экскаваторов и 220 автосамосвалов. Второй шаг - завершение в кратчайшие сроки строительства ЛЭП от Иркутской ГЭС. Стройка получила электроэнергию, и сразу стало понятно: Братской ГЭС быть.

К 65-летию «Братскгэсстроя» музей подготовил выставку «А юность ушедшая все же бессмертна». Здесь можно увидеть лозунги первостроителей, с которыми они смело шли вперед, не боясь никаких преград; фотографии, демонстрирующие всю историю возведения ГЭС и города, начиная с первого котлована. Есть и информация об объектах, которые, благодаря «Братскгэсстрою», появились в разных уголках страны и за рубежом.

Выставка также рассказывает о людях, которые внесли свой вклад в общее дело. Это и обычные строители, и руководители, в числе которых Юрий Ножиков, первый губернатор Иркутской области. В тематическую коллекцию вошли документы, личные вещи участников Всесоюзной ударной стройки, флаги, значки и медали, книги о «Братскгэсстрое», сувениры, которые предприятие в разные годы получало в качестве подарков к памятным датам.

Во время экскурсии все желающие могут познакомиться с историей легендарного предприятия, понять его роль в рождении Братска среди тайги.

- Абсолютно все, начиная с коровников в колхозах и заканчивая домами, школами и больницами в городе, было возведено «Братскгэсстроем». Мы и сейчас живем в этих домах, ходим во дворцы культуры, музеи, пользуемся всеми благами цивилизации, созданными здесь этим предприятием, - отметил Никита Заволокин, младший научный сотрудник музея.

В 1980-е годы «Братскгэсстрой» возводил разные объекты по всей территории Советского Союза - ТЭЦ, ГЭС, ЛЭП, жилье; восстанавливал Спитак и Кировокан после страшного землетрясения. Все это - память о легендарном предприятии.

А еще память хранят известные песни «Марчук играет на гитаре», «Письмо на Усть-Илим», «ЛЭП-500», «Девчонки танцуют на палубе», «Главное, ребята, сердцем не стареть!» и поэму Евгения Евтушенко «Братская ГЭС»: «Россия, материнский образ твой, сгибаясь под кнутами столько лет, голодная, разута и раздета, ты сквозь страданья шла во имя света, и, как любовь, ты выстрадала свет».

НАША СПРАВКА

Музей «Трудовой Славы «Братскгэсстроя» - мощнейшей строительной организации страны, возводившей гигантские стройки Сибири и Дальнего Востока, был открыт 21 сентября 1979 года - к 25-летию легендарного предприятия, которое его, кстати, и построило. Сейчас это Братский городской объединенный музей истории освоения Ангары. В постоянно действующих экспозициях представлены подлинные документы и фотографии, рассказывающие о строителях Братской ГЭС, становлении и развитии промышленных предприятий и истории молодого индустриального города.