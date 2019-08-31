2019-08-31T04:12:07+03:00
Общество

Погода 31 августа в Иркутске: днем – жара

Термометры покажут +31 градус
Анна РАССКАЗОВА
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Погода 31 августа в Иркутске: днем – жараПогода 31 августа в Иркутске: днем – жараФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске сегодня, 31 августа, снова очень жарко. Видимо, в последний день лето решило побаловать сибиряков. Пляж, пикники, прогулки – конечно, отдых сегодня обязательно должен быть на свежем воздухе. Главное – не забыть головной убор и солнечные очки, потому что будет очень жарко. По информации иркутского Гидрометцентра, в Иркутске небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура +26,+28°.

В Иркутской области переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, температура +26,+31 градус, при облачной погоде +18,+23 градуса.

Что ж, остается надеется, что и завтра, 1 сентября, небесная канцелярия порадует школьников и их родителей отличной погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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