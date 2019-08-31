Сколько московских «квадратов» сможет купить житель Иркутской области вместо своего жилья

В Москву, в Москву… Многие из нас стремятся переехать в столицу: выше уровень жизни, больше перспектив. Однако вопрос упирается в деньги: далеко ни у каждого есть возможность приобрести жилье в столице. Цены кусаются: судите сами – «квадрат» в Москве стоит 220 тысяч рублей. Это в среднем, конечно. Об элитном жилье мы даже не говорим.

- Если продать в родном городе всю недвижимость, что есть, и на «однушку» не наскребем, - вздохнут провинциалы.

И будут, увы, правы. Вот и эксперты не поленились, посчитали, на сколько драгоценных квадратов в Первопрестольной хватит жителю региона. Большинство россиян смогут осилить в столице лишь комнатушку или студию. Однокомнатную квартиру в 33 квадрата могут позволить себе только жители Питера или Сочи. Неплохие шансы у уроженцев Владивостока – в Москве им хватит аж на 27 квадратов.

Жители Иркутска, к сожалению, могут рассчитывать только на комнату в 15 квадратов. Не разбежишься, а если семья… Эксперты также сопоставили среднюю стоимость квадратного метра жилья в нашем городе – 62 тысячи рублей – против 220 тысяч рублей за «золотой» квадрат в Москве. Разница существенная. Мы расположились на 26 месте по величине площади, которую можем позволить себе в главном мегаполисе страны.

Впрочем, недвижимость недвижимости рознь. К примеру, и в нашем городе есть элитное жилье, продав которое, можно приобрести вполне себе уютную жилплощадь в Москве. Например, квартиры премиум-класса у нас стоят от 70 до 120 тысяч рублей за квадрат. Так, на одном из сайтов недвижимости предлагают апартаменты за девять миллионов рублей при площади 60 квадратов. Дом расположен в центре города - на улице Советской, рядом вся инфраструктура, в квартире прекрасный ремонт…. Правда, если владелец решит переехать в Москву, то там он может рассчитывать только на вполне обычное жилье на окраине.