1 сентября 2019 в Иркутске: яркие моменты Дня знаний

Вот и лето прошло! А это значит что у иркутских школьников начался новый учебный год. Уже завтра за парты сядут тысячи учеников. В иркутских школах в День знаний по-традиции прошли торжественные линейки, уроки знаний, мира, и безопасности.

Ну какое 1 сентября без первого звонка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а после непродолжительных занятий в День знаний 2019 в Иркутске ребята отправились с родителями на массовые гуляния в честь праздник, благо, так как праздник нынче выпал на выходной день, взрослым отпрашиваться с работы не пришлось. Так почему бы не провести начало нового учебного года вместе. Для школьников приготовили несколько приятных сюрпризов.

Итак, маленьких школьников и их родителей 1 сентября ждали на Дне первоклассника, который прошел на концертной площадке острова Юность. Как всегда, там состоялся праздничный концерт с участием городских творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и дискотека. Детей развлекали аниматоры, кроме того, ребята сами участвовали в различных конкурсах с призами.

Для тех, кто 1 сентября не смог принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня знаний, публикуем фоторепортаж с места событий.

Девчонки высматривают в толпе своих одноклассников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такое фото на память. Каждый из этих учеников смотрит в объектив камеры своих родителей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы любимому учителюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный концерт на острове Юность начался с зажигательных танцев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный вальс.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьников развлекали аниматоры.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА