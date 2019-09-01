2019-09-01T14:10:54+03:00
Общество

1 сентября 2019 в Иркутске: яркие моменты Дня знаний

День знаний 2019 отметили в Иркутске [фоторепортаж]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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1 сентября 2019 в Иркутске: яркие моменты Дня знаний1 сентября 2019 в Иркутске: яркие моменты Дня знанийФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Вот и лето прошло! А это значит что у иркутских школьников начался новый учебный год. Уже завтра за парты сядут тысячи учеников. В иркутских школах в День знаний по-традиции прошли торжественные линейки, уроки знаний, мира, и безопасности.

Ну какое 1 сентября без первого звонка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну какое 1 сентября без первого звонка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а после непродолжительных занятий в День знаний 2019 в Иркутске ребята отправились с родителями на массовые гуляния в честь праздник, благо, так как праздник нынче выпал на выходной день, взрослым отпрашиваться с работы не пришлось. Так почему бы не провести начало нового учебного года вместе. Для школьников приготовили несколько приятных сюрпризов.

Итак, маленьких школьников и их родителей 1 сентября ждали на Дне первоклассника, который прошел на концертной площадке острова Юность. Как всегда, там состоялся праздничный концерт с участием городских творческих коллективов, шоу мыльных пузырей и дискотека. Детей развлекали аниматоры, кроме того, ребята сами участвовали в различных конкурсах с призами.

Для тех, кто 1 сентября не смог принять участие в праздничных мероприятиях в честь Дня знаний, публикуем фоторепортаж с места событий.

Девчонки высматривают в толпе своих одноклассников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Девчонки высматривают в толпе своих одноклассников.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такое фото на память. Каждый из этих учеников смотрит в объектив камеры своих родителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот такое фото на память. Каждый из этих учеников смотрит в объектив камеры своих родителей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы любимому учителю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы любимому учителюФото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный концерт на острове Юность начался с зажигательных танцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный концерт на острове Юность начался с зажигательных танцев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный вальс. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Праздничный вальс.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьников развлекали аниматоры. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Школьников развлекали аниматоры.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода отличная! Так почему бы не попрыгать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода отличная! Так почему бы не попрыгать.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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