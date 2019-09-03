15 тысяч посетителей и 10 тонн проданных книг: итоги книжного фестиваля подвели в Иркутске

Вот и завершился книжный фестиваль 2019 в Иркутске. Мероприятие, которое прошло с 30 августа по 1 сентября, собрало огромное количество ценителей культуры. 15 тысяч человек пришли послушать лекции, купить книги, посмотреть спектакли студентов и выпускников школы-студии МХАТ. Заинтересовать посетителей было много чем - в фестивале участвовали 120 издательств и 80 авторов и критиков.

Всем запомнились яркие встречи с русско-британского журналистом Оуэном Мэтьюзом, писателями - Эрлендом Лу из Норвегии, популярным армянским автором Мариам Петросян, Асей Казанцевой, Линор Горалик, Александром Снегиревым, Марией Пироговской и другими.

Не только литература, но и театр были представлены на книжном фестивале в Иркутске. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.

Тема события звучала необычно и даже загадочно - «Контуры нового мира». Участники книжного фестиваля обсуждали будущую культуру, которая формируется уже сейчас.

- Мы считываем контуры будущего по-разному, - рассказывает куратор книжного фестиваля, критик, главред сайта gorky.media Константин Мильчин. - Через комиксы, классическую и современную литературу, фантастику, нон-фикшн или сказки. Это один из способов познания мира.

Иркутяне могли не только поговорить с любимыми писателями, но и взять у них автограф, послушать презентации новых произведений, принять участие в обсуждениях и круглых столах. За три дня на фестивале состоялось 120 событий! И еще немного интересных цифр: на ярмарке продали 10 тонн книг.

Напомним, организатором книжного фестиваля в Иркутске вот уже второй раз стал фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело». Впервые фестиваль провели в 2017 году, и тогда его признали одним из лучших культурных событий нашего города.