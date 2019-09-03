2019-09-03T11:50:08+03:00
Досуг в Иркутске

15 тысяч посетителей и 10 тонн проданных книг: итоги книжного фестиваля подвели в Иркутске

Лекции, встречи с любимыми авторами, спектакли - мероприятие прошло с размахом
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
15 тысяч посетителей и 10 тонн проданных книг: итоги книжного фестиваля подвели в Иркутске. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.15 тысяч посетителей и 10 тонн проданных книг: итоги книжного фестиваля подвели в Иркутске. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.
Изменить размер текста:

Вот и завершился книжный фестиваль 2019 в Иркутске. Мероприятие, которое прошло с 30 августа по 1 сентября, собрало огромное количество ценителей культуры. 15 тысяч человек пришли послушать лекции, купить книги, посмотреть спектакли студентов и выпускников школы-студии МХАТ. Заинтересовать посетителей было много чем - в фестивале участвовали 120 издательств и 80 авторов и критиков.

Всем запомнились яркие встречи с русско-британского журналистом Оуэном Мэтьюзом, писателями - Эрлендом Лу из Норвегии, популярным армянским автором Мариам Петросян, Асей Казанцевой, Линор Горалик, Александром Снегиревым, Марией Пироговской и другими.

Не только литература, но и театр были представлены на книжном фестивале в Иркутске. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.

Не только литература, но и театр были представлены на книжном фестивале в Иркутске. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.

Тема события звучала необычно и даже загадочно - «Контуры нового мира». Участники книжного фестиваля обсуждали будущую культуру, которая формируется уже сейчас.

- Мы считываем контуры будущего по-разному, - рассказывает куратор книжного фестиваля, критик, главред сайта gorky.media Константин Мильчин. - Через комиксы, классическую и современную литературу, фантастику, нон-фикшн или сказки. Это один из способов познания мира.

Иркутяне могли не только поговорить с любимыми писателями, но и взять у них автограф, послушать презентации новых произведений, принять участие в обсуждениях и круглых столах. За три дня на фестивале состоялось 120 событий! И еще немного интересных цифр: на ярмарке продали 10 тонн книг.

Напомним, организатором книжного фестиваля в Иркутске вот уже второй раз стал фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело». Впервые фестиваль провели в 2017 году, и тогда его признали одним из лучших культурных событий нашего города.

Писательница Мариам Петросян подписывает книги своим преданным читателям. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.

Писательница Мариам Петросян подписывает книги своим преданным читателям. Фото: Кирилл ФАЛЕЕВ/предоставлено организаторами фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Более 2 тысяч гектаров наркотических растений уничтожили полицейские в Иркутской области
Второй «ИНК-Класс» сформирован в Усть-Куте
Водителю стало плохо за рулем: младенец пострадал в крупном ДТП на трассе в Усолье-Сибирском
Союз «ТПП Восточной Сибири» поздравил Ангарскцемент с запуском нового оборудования
Полицейские разыскивают пропавшего грибника в Тулунском районе
Выставка работ американского фотографа Дмитрия Житова состоится в Иркутске
За публикацию картинки с немецкими рыцарями оштрафовали жителя Бурятии
Купи "Комсомолку", вырежи купоны и получи подарки от наших партнеров
Это моя земля: в Иркутской области мужчина не пускал на озеро односельчан
Подросток в Усть-Куте напал на сверстника возле школы с ножом
В Улан-Удэ воровку разоблачили по селфи с украденного телефона
Иркутянки завоевали две медали на всероссийском турнире по самбо
Родственников погибшего на полях сражений Великой Отечественной войны ищут в Иркутской области
Гала-концерт «Городской площади талантов» пройдет в Иркутске
У Иркутского музтеатра появится камерная сцена
Родственники Рикки-Тикки-Тави поселились в Иркутском зоосаде
Экологическая акция по сбору вторсырья проходит в Иркутске до 7 сентября
ДТП в Иркутске: мотоцикл врезался в грузовик, погиб мужчина