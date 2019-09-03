Стащила айфон и отправила свое селфи хозяйке

Свой смартфон одной из последних марок, стоимостью более 56 тысяч рублей жительница Хабаровска старалась сберечь, как могла, а потеряла его из-за обычной невнимательности во время поездки в поезде. Дело было так. Состав, который вез ее в родной город, сделал небольшую остановку на вокзале Улан-Удэ. Женщина вместе с ребенком решила выскочить на перрон, купить водички в местном ларьке. Чтобы не выронить смартфон из рук, вытаскивая деньги из кошелька, аккуратно положила гаджет на прилавок. То ли она на что-то отвлеклась, то ли просто забыла, но взяв бутылку воды, пошла обратно к вагону и только дойдя до дверей, заметила, что трубки в кармане нет.

- Я у вас телефон забыла, не видели его, может кто-то взял, - испуганно спросила хабаровчанка у продавщицы, вернувшись к киоску.

- Нет, никакого мобильника я здесь не видела, не задерживайте очередь, - твердо отрезала та.

Женщина написала заявление в полицию, но сразу поняла, что найти вора по горячим следам вряд-ли получится. Оказалось, что ларек, где она оставила гаджет, не попадал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на перроне. Поэтому, вернувшись домой, через некоторое время купила такой же телефон, и чтобы восстановить данные со старого, ввела в аккаунте свои логин и пароль. А когда вошла в «Облачное хранилище данных», чтобы посмотреть свои фото, сильно удивилась. В мультимедиа ей высветился фейс совершенно незнакомой дамы. Селфи, сделанные незнакомкой в тот же день она, нет, не выложила в соцсети, а отправила линейным полицейским.

- Сотрудники, взяли эти снимки и прошлись по вокзалу Улан-Удэ, где и узнали изображенную на них продавщицу киоска, - рассказывает «КП-Иркутск» заместитель начальника отдела уголовного розыска Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте Виталий Дудченко. - Да, ей оказалась та самая продавщица, которая сказала, что не видела никакого телефона.

Оказалось, украв смартфон, она не стала сдавать его в скупку и решила оставить себе. Но разблокировать пароль, конечно не смогла. Зато сумела включить шикарную камеру гаджета, и не удержавшись начала фотать себя любимую. Вот только зачем, если перекинуть снимки даже на компьютер при выключенном устройстве, она в любом случае не смогла бы, остается только гадать. Зато ее селфи оценила хозяйка телефона, в облачное хранилище которой они перекинулись, ну и конечно, полицейские.

- Она и подумать не могла, что фото где-то отобразятся, - продолжает Виталий Дудченко. – После того, как ее нашли, она была в шоке от того, до чего техника дошла. Теперь может отправиться за решетку на срок до 5 лет. Уголовное дело по статье «Кража» уже возбуждено. Смартфон же вскоре вернется к своей законной владелице.

КОНКРЕТНО

Как сберечь свой смартфон и что делать при краже

Если украли в поезде

- Это самые частые кражи, - говорит Виталий Дудченко. – Люди ставят телефон на зарядку и уходят. Оставлять без присмотра любые гаджеты не стоит даже на минуту. Ну а если все-таки лишились трубки в поезде, не ждите своей остановки. Сразу обращайтесь к проводнику, который сообщит об этом на ближайшую станцию, где есть линейное отделение полиции. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов найти вора.

Геолокация в помощь

- Включайте на смартфоне геолокацию. Это один из лучших способов найти украденный телефон по горячим следам. Полицейские хотя бы будут знать примерное место, где в данный момент находится телефон. Опять же не забывайте, что геолокация есть не на всех устройствах. Если на вашем нет, можно установить специальное приложение.

Как обезопасить банковскую карту, привязанную к телефону?

- Здесь все зависит от блокировки. Если грабители смогут разблокировать гаджет, то конечно, снимут деньги с вашей карты или будут расплачиваться телефоном в магазине. Если нет, то сбережения ваши сохранятся. Опять же на современных смартфонах надежные способы блокировки от лица, пальцев…Но для надежности, при утере устройства, лучше заблокировать карту.

Где искать? Идем в скупку!

- Первое что приходит на ум, где искать украденный телефон – это скупка. Как известно, по закону принимать любые устройства менеджеры скупок обязаны только по документам и паспортным данным, а в случае подозрения, обращаться в полицию. Мягко говоря, соблюдают эти правила не все скупщики. А чего им бояться? Уголовной и даже административной ответственности за это нет. Максимум, начальник пожурит, а сам менеджер скажет: «Ну откуда я знал, что он ворованный», и его оставят в покое.