В ледяной воде без жилетов: четверых рыбаков с затонувшей лодки спасли на Байкале

Сломался двигатель, и у лодки появилась течь. Так неудачно началась рыбалка у четверых жителей Бурятии. Вечером, 3 сентября, любители рыбной ловли отправились в акваторию Байкала по маршруту от губы Хакусы до Северобайкальска. Но, не пройдя и половины пути, в 20 километрах от берега двигатель заглох. Лодку, у которой появилась пробоина, перевернуло волной, и она начала тонуть. Все четверо рыбаков, которые даже не взяли с собой спасательные жилеты, оказались в ледяной воде. Правда, перед этим они успели позвонить спасателям и сообщить о ЧП.

- Их удалось найти, несмотря на темноту и метровую волну, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. – Спасатели успели вовремя, вытащили рыбаков из воды и отвезли на берег. Помощь врачей мужчинам не понадобилась.

Спасатели еще раз напоминают рыбакам ни в коем случае не выходить на водоемы в ветреную погоду, а также по ночам. Также не стоит забывать следить за техническим состоянием своей лодки и брать с собой спасательные жилеты.