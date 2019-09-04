Взрыв бытового газа в жилом доме в Ангарске: пострадали три человека

ЧП произошло в жилой пятиэтажке в 22 микрорайоне Ангарска, днем, 4 сентября. В одной из квартир во время приготовления пищи, у хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Как сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, погибших нет, разрушений и повреждений стен дома также удалось избежать. От хлопка на кухне только повылетали стекла.

Легкие травмы получили три человека, правда, от госпитализации они отказались. Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют все подробности инцидента.

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