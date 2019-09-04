2019-09-04T13:50:36+03:00
Происшествия

Взрыв бытового газа в жилом доме в Ангарске: пострадали три человека

Погибших, а также разрушений дома нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Взрыв бытового газа в жилом доме в Ангарске: пострадали три человекаВзрыв бытового газа в жилом доме в Ангарске: пострадали три человекаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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ЧП произошло в жилой пятиэтажке в 22 микрорайоне Ангарска, днем, 4 сентября. В одной из квартир во время приготовления пищи, у хозяев раздался хлопок конфорки бытового газа. Как сообщили "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, погибших нет, разрушений и повреждений стен дома также удалось избежать. От хлопка на кухне только повылетали стекла.

Легкие травмы получили три человека, правда, от госпитализации они отказались. Сейчас на месте работают дознаватели, которые выясняют все подробности инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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