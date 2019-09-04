«Думала, растяжение – оказалось, рак»: сибирячка из-за болезни лишилась ноги и теперь привыкает к протезу

Из-за рака жизнь 39-летней Натальи Капустиной из Улан-Удэ разделилась на «до» и «после». Активная, веселая, мама двоих сыновей, любившая свою работу (она была старшим мастером в сталелитейном цехе на заводе) после болезни едва не стала затворницей. Но она не опустила руки, не сдалась и победила! Но обо всем по порядку.

Итак, первые тревожные симптомы сибирячка заметила зимой 2017 года.

- У меня начались боли в левой голени, подумала, что, может быть, растянула мышцы, - рассказывает «Комсомолке» Наталья Капустина. – Потом стало слегка покалывать пальцы. Особого внимания на это не обращала, наносила мазь от боли, да и все. А в мае прямо на работе у меня случился сильный приступ, как будто в ногу воткнулась тысяча иголок! Кое-как довели меня до травмпункта, там поставили укол, смазали ногу лекарством. Но легче не становилось.

Сибирячке поставили предварительный диагноз – повреждение подошвенного нерва. Целый месяц Наталья пила таблетки, ей ставили уколы, но никаких улучшений. А когда пришла на очередной прием, врач дотронулась до ее голени, и у женщины слезы градом полились от жуткой боли. А потом были рентгены, узи, осмотр хирурга… В итоге ее направили в Иркутскую онкологию. И вновь осмотры, лекарства, переживания… А тут еще старший сын, Алексей, уходил в армию. Буквально на день она вырвалась домой, проводить парнишку, а потом поехала обратно в больницу – удалять опухоль. Наступать на ногу было все тяжелее.

- В июле мне сделали операцию, но дикая боль не отступала, а нога сильно распухла, - вспоминает Наталья Капустина. – Я даже лежать не могла нормально, только если положить ногу на тумбочку. Ночами не спала, мучилась. Медики предполагали, что в ноге поврежден нерв. Снова пила лекарства, и вроде бы ненадолго отлегло.

Но до выписки так и не дошло. Врачи осторожно сообщили пациентке, что у нее в голени – саркома. Увы, опухоль быстро растет и поглощает здоровые ткани вокруг. Нужна повторная операция, но и это не гарантирует полного выздоровления, ведь могут пойти метастазы. Однако есть и еще один вариант: ампутация ноги выше колена.

- Я очень сильно плакала, - рассказывает Наталья Капустина. - Мне тогда было только 38 лет, никогда не болела, и просто не могла поверить в свою беду. Как такое могло со мной случиться? Но все-таки я приняла твердое решение - согласиться на ампутацию.

И вот награда женщине за стойкость - операция и последующие шесть курсов химиотерапии прошли успешно. Рак побежден! У сибирячки стойкая ремиссия.

- Конечно, моя жизнь изменилась, - говорит Наталья. – В прошлом году я встала на протез, было до слез сложно привыкать. Первое время жалела себя, но потом взяла в руки. Ведь главное то, что я жива, и что я рядом со своей семьей!

Сейчас сибирячка легко все делает по дому, убирает, готовит, сама водит машину, часто ездит отдыхать - например, на Байкал. А еще Наталья ждет – не дождется, когда ей выдадут новый, более удобный протез и можно будет снова выйти на работу.