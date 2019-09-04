Владимир Путин: После черной полосы должна наступить белая

Президент России Владимир Путин в третий раз с момента начала наводнения посетил Иркутскую область и уже во второй раз наиболее пострадавший во время паводка город Тулун. Глава государства посмотрел, как отремонтировали школу № 6, пообщался с детьми и взрослыми, а также провел совещание по вопросам обеспечения жильем граждан, оставшихся без крыши над головой.

- Я понимаю, что эти дни, месяцы были непростыми для вас. Надеюсь, что для многих эта полоса прошла, а у нас вся жизнь полосами: у вас была черная, теперь должна наступить белая, - отметил Владимир Путин на встрече с жителями. - Я желаю вам всего самого доброго, успехов, счастья! Если что-то не получается у нас, то вы строго, пожалуйста, не судите. Мы будем стараться, чтобы решить по максимуму все, что возможно сделать для людей, проживающих здесь и не только здесь.

«Мы построим новые школы, лучше прежних»

В школе № 6, которая открыла свои двери 1 сентября после ремонта, президент посетил несколько классов, посмотрел новое поле для мини-футбола. Поправив галстук школьнику, которого перевели в это учреждение вместе со всем классом из затопленной и не подлежащей восстановлению 20-й школы, глава государства отметил, что в Тулуне построят новые школы, которые будут лучше прежних.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что дети из пострадавших от наводнения населенных пунктов весь учебный год будут питаться в школьных столовых бесплатно.

Так как не все учреждения образования восстановлены, учеников и дошкольников распределили по другим организациям, а добираться до них они смогут на новых автобусах. В целом на технологическое и учебное оборудование решением правительства Иркутской области выделена субсидия в объеме 468,9 млн рублей.

«Нужно подготовить план поддержки экономики города»

После посещения школы Владимир Путин провел встречу с жителями Иркутской области, пострадавшими во время паводка, а также принимавшими участие в спасении населения.

Люди обращались к главе государства не только с проблемами, но и выражали слова благодарности, предлагали начать совместными усилиями развивать Тулун, чтобы город процветал.

- Нам нужно подготовить план поддержки экономики Тулуна с помощью тех, кто здесь работает, и с помощью крупных российских предприятий. Такие организации есть, мы сейчас этим займемся, - сказал Владимир Путин.

На встрече присутствовали семьи, которым была оказана помощь после личного обращения к президенту.

Матери троих детей Татьяне Семеновой помогли приобрести дом и однокомнатную квартиру в Тулуне, местной жительнице Ольге Емышевой - дом с земельным участком в Новосибирске, ветерану ВОВ Николаю Ясюку - однокомнатную квартиру в Санкт-Петербурге. Семья Александра Дуденкова переехала в трехкомнатный дом с земельным участком в деревне Куда Иркутского района. У него 3 августа родился сын Федор.

Ставший знаменитым на всю страну после беседы с Путиным об утонувшем садике шестилетний Матвей Сафронов на этой встрече в очередной раз поговорил с президентом. Он поблагодарил главу государства за спасение от наводнения. Сейчас малыш вместе с мамой Анной Николаевной живет в трехкомнатном доме в Иркутске.

- Ты смелый мальчик! И то, что ты не испугался - это уже много значит. Ты мне сразу понравился, с первой нашей с тобой встречи и разговора. Так держать! Молодец! - обратился к Матвею Владимир Путин.

Также президент в рамках встречи поблагодарил жителей Иркутской области, представленных к медали «За спасение погибавших».

Большинство из них на собственных лодках или автомобилях эвакуировали жителей и спасли от 70 до 200 человек.

Благодарность Президента РФ за работу и помощь во время наводнения получат и школьники. Десятиклассница Лилия Татарникова составляла списки пострадавших, распространяла информацию о ЧС, участвовала в разгрузке гуманитарной помощи, занималась фасовкой продуктов, приготовлением пищи, кормила лежачих больных. Марат Самусенко, ученик 11-го класса гимназии Тулуна, оказывал помощь пострадавшим в размещении, занимался погрузкой и разгрузкой гуманитарной помощи, расчисткой территорий от завалов и мусора. Восьмиклассница Екатерина Юрова разгружала «гуманитарку», выдавала хлеб и воду пострадавшим в пунктах размещения. Антон Московских, выпускник школы № 1 Тулуна, тоже разгружал фуры, раздавал воду, доставлял помощь по адресам.

- Вы молодцы, мужественно проходите это испытание. Награды - это лишь наше признание ваших качеств, на которые можно только равняться, - подчеркнул президент.

Глава государства пообщался с детьми и взрослыми. Фото: Пресс-служба Президента России

«Если потребуется, приеду еще раз»

На совещании с участием представителей Правительства РФ, главы Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталия Мутко, полномочного представителя Президента РОФ в СФО Сергея Меняйло, губернатора Иркутской области Сергея Левченко, мэров пострадавших от наводнения территории региона, Владимир Путин обозначил вопросы, которые требуют незамедлительного реагирования.

В частности, глава государства подчеркнул, что необходимо ускорить работу по обеспечению пострадавших людей жильем.

- Я приезжаю не в первый раз. Если потребуется, приеду еще, но современные средства коммуникации дают мне возможность в режиме онлайн смотреть за тем, что и как здесь происходит, - сказал глава государства. - Я очень рассчитываю на то, что под руководством заместителя председателя Правительства РФ Виталия Мутко, под руководством губернатора Сергея Левченко работа будет налажена таким образом, чтобы люди увидели ее конкретные результаты, чтобы они прошли этот, прямо скажем, очень сложный период своей жизни достойно, по-человечески и при нашей поддержке. Я не знаю другой страны, где в таком масштабе оказывают помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию. Важно только, чтобы работа была поставлена должным образом, чтобы деньги расходовались эффективно, доходили до людей и решали их проблемы. Очень на это рассчитываю.

Вице-премьер и председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения Виталий Мутко сообщил президенту о решении губернатора Сергея Левченко предоставлять людям право на приобретение жилья даже при наличии другой собственности.

Жители пострадавшего от наводнения города собрались в центре Тулуна, чтобы увидеть президента. Фото: Пресс-служба Президента России

- Это коснулось более 500 семей. Губернатор Левченко принял решение, что выдачу дополнительных сертификатов будет финансировать правительство Иркутской области. Для этого необходимо 1,7 млрд рублей. Люди ждали такого решения. Это сразу ускорило процесс выдачи свидетельств на приобретение жилья. Мы в один день приняли около 200 заявлений, - отметил Виталий Мутко.

В рамках совещания прозвучало еще несколько важных решений. Так, ранее сообщалось, что те пострадавшие от наводнения, которые в этом году поступили в высшие или средние учебные заведения, будут учиться бесплатно.

Владимир Путин сообщил, что к нему на встрече обратилась мать второкурсника, которой сложно платить за обучение.

- Давайте бесплатно будут учиться студенты первого и второго курсов, - обратился к Виталию Мутко глава государства.

Плюс ко всему на заседании было заявлено, что режим чрезвычайной ситуации в пострадавших от наводнения территориях продлится минимум до октября 2020 года.

Что касается строительства нового жилья и социальных объектов в затопленных районах, то Владимир Путин подчеркнул: предпочтение нужно отдавать местным компаниям.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Левченко, губернатор Иркутской области:

- Режим чрезвычайной ситуации позволяет ускорить многие процессы. Не нужно объявлять конкурс по выбору подрядной организации для строительства. Таким образом, возвести объект можно на три месяца быстрее. Также обычно при строительстве жилья на разные согласования, начиная от выбора земельного участка и заканчивая разрешением на строительство, уходит в среднем полтора года. В рамках режима ЧС мы начали работы через две недели после второй волны наводнения. Что касается компаний, которые занимаются возведением объектов, то мы изначально стремились использовать местные силы. Предложения организаций, которые будут к нам обращаться, обязательно рассмотрим. При условии, если эти компании имеют соответствующие компетенцию и опыт.