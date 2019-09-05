На 1000 свадеб - 650 разводов: почему иркутяне редко женятся и часто расходятся

Влюбленные пары в Иркутской области не спешат в ЗАГС! И это подтвержденный факт.

«Не будем торопиться», - думают многие. Вот и статистика говорит, что с начала года в нашем регионе зарегистрировано 6414 браков, а это, между прочим, на 12,4% меньше, чем в прошлом году. В чем причины?

- Институт брака заметно пошатнулся, - комментирует психолог из Иркутска Надежда Попова. - Естественная природная потребность создавать семью для продолжения рода отходит на второй план. Для многих важнее сначала реализовать себя. Например, мужчины стремятся построить дом и купить машину, чтобы будущая супруга и дети были обеспечены. Но когда у них появляются деньги, то они уже сомневаются: «А зачем жениться, если и так много внимания от девушек?». И у некоторых дам тоже есть стереотип, что если у парня нет дорогих часов и брендового костюма, то на роль спутника жизни он не годится.

Конечно, ситуации у всех разные. Иногда, наоборот, девушки попадают в карьерный «капкан». Развиваются профессионально, хорошо зарабатывают, могут сами купить себе квартиру. Психологи говорят, что в таком случае семья уже не воспринимается как крепкий союз, где муж - опора и поддержка. Таким независимым и самодостаточным женщинам иногда хватает просто легких романтических отношений, а брак откладывается на «потом».

И это тоже подтверждается статистикой - ради карьеры многие сибирячки в самом деле откладывают свадьбу до 25 лет, а детей рожают только после 30 лет.

- Словом, гражданский брак или сожительство уже давно в норме, - говорит Надежда Попова. - Кстати, есть еще одна серьезная проблема, которая мешает некоторым пойти в ЗАГС - когда человек с детства не знает, что такое счастливая, крепкая семья. Это происходит, если его воспитывала одна мама или один отец. Так что требуется время, чтобы созреть для женитьбы. Поспешность может обернуться разводом.

В Иркутскстате подсчитали, что в 2019 году в нашей области решили разойтись 4170 супружеских пар. То есть на 1000 браков - 650 разводов! Откуда столько?

- Причины самые банальные: не сошлись характерами, разные интересы, родственники против союза, не хватает денег, - перечисляет психолог. - А еще бывает, что супруги так и не повзрослели, не научились принимать серьезные решения и нести ответственность за семью.

Тем не менее, статистика логичная: меньше браков – меньше разводов. По сравнению с прошлым годом, в Иркутской области распалось на 26,5% меньше семей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Рожать стали меньше

За первые полгода количество жителей Иркутской области сократилось на 2407. Одна из причин - стали реже рожать. В этом году на свет появилось на 8,4% меньше детишек, чем в прошлом. Оно и понятно, раз влюбленные не спешат жениться. А еще иркутяне часто перебираются в города покрупнее. В то же время, к нам едут жить и работать из стран СНГ.