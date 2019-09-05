Школьник убил одноклассницу из-за 70 тысяч рублей, и вместе с матерью спрятал ее труп

В декабре 2018-го пропавшую без вести 17-летнюю Галю Данилову (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) больше недели искали не только в родном Нижнеудинске, но и по всей области. Фотографии симпатичной молодой девушки, больше похожей на студентку первого курса были разосланы в соцсети, в группы Иркутска, Ангарска, Братска. 6 декабря школьница не вернулась домой с уроков. Родители сразу забили тревогу, так как дочь никогда не пропадала и все время посвящала учебе.

На восьмой день поисков город ужаснулся. Пропавшую девочку нашли убитой на берегу реки. Экспертиза показала, что ее зарезали, а затем перенесли тело. По городу сразу поползли слухи о маньяке, но не надолго. Всего через несколько дней, полицейские и следователи вышли на след убийцы. Им оказался… 17-летний одноклассник Галины Игорь Марков (имя и фамилия изменены, прим. Ред.).

С Игорем Галя познакомилась осенью, в начале нового учебного года, когда перешла учиться в другую школу. В новом классе она сразу стала заметной фигурой. Привлекательная, яркая девушка, на страничке в соцсетях полно фото, на которых она позирует в элегантных платьях и костюмах. Жила Галя с матерью, но регулярно общалась с отцом, который живет в другом городе. Он постоянно отправлял дочери деньги, чтобы Галя копила на учебу в университете. Она так и делала, откладывала деньги, чтобы поступить в один из вузов Иркутска.

Что касается Игоря Маркова, то он также воспитывался в благополучной семье. Учился на отлично, и даже претендовал на золотую медаль. Участвовал в школьных олимпиадах и плохим поведением вообще не отличался. Вот только был у парня один недостаток, о котором никто из учителей не знал. Он плотно подсел на ставки. Ставил деньги на итоги футбольных матчей, и даже иногда выигрывал. А вот из-за проигрышей приходилось часто влезать в долги. Когда очередная ставка не сыграла, он обратился за помощью к Гале, чтобы та заняла ему кругленькую сумму.

- Он знал, что у Галины есть деньги, потому что уже занимал у нее ранее по 20-30 тысяч, - рассказывает «КП-Иркутск» заместитель руководителя Следственного отдела по Нижнеудинску СУ СК России по Иркутской области Дмитрий Рытиков, который вел это дело. – И она дала ему 70 тысяч рублей, которые недавно перевел ей отец. Просто думала, что одноклассник вернет всю сумму. Ведь ранее он возвращал все до копейки.

Девушка не сразу начала торопить приятеля вернуть деньги. А в первых числах декабря Гале позвонил отец и попросил одолжить ему те самые 70 тысяч. На следующий день школьница подошла к Игорю после уроков и сказала, чтобы тот срочно вернул ей всю сумму. Тот понимал, что ни завтра, ни через неделю просто не сможет найти такие деньги, так как недавно проигрался вчистую. Он кивнул, а сам начал разрабатывать в голове страшный план. Парень решил, что единственный способ не отдавать деньги – избавиться от Гали.

- Да, он решил ее убить, - продолжает Дмитрий Рытиков. – Правда, действовать один испугался. Попросил помощи у своего 15-летнего соседа. Почему тот так легко согласился? Да просто они разговорились и выяснили, что у обоих проблемы. У Игоря крупный долг, а Сергей оказалось давно хочет избавиться от отчима. Вот они и договорились, что сначала помогают Игорю, убив Галину, а затем, решают проблему Сергея и убивают его отчима.

Расправиться с Галей малолетние преступники решили в день возвращения долга. Вечером Игорь назначил ей встречу в центре города, на которую Галя пришла с подругой Викой (имя изменено). Игорь конечно прихватил Сергея. Одноклассник, сразу сказал, что якобы побоялся нести крупную сумму с собой и предложил девочкам прогуляться до его дома, сказав, что деньги там. Те согласились, правда, подойдя к бараку, где жил парень, решили остаться около подъезда, сказав, чтобы Игорь вынес ей их на улицу. Но ни через 5 минут, ни через 15 никто не вышел. Тогда Галя решила подняться и узнать в чем дело. Оказалось, все это время Игорь с Сергеем готовили ножи и набирались смелости на убийство.

- Ну сколько можно ждать, где деньги? – спросила Галя, когда зашла в подъезд и увидела парней. В этот момент, те нанесли ей несколько ударов ножом. Все что услышала Вика с улицы, так это крик подруги. Она собиралась забежать внутрь, как вдруг дверь распахнул сам Игорь и девочка увидела ужасную картину. Галя лежала на полу, в луже крови, а ее палачи вытирали лезвия ножа.

- Ты же понимаешь, что если расскажешь кому-нибудь об этом, с тобой будет то же самое, - холодно сказал Игорь в лицо Вике и приказал возвращаться домой и забыть все что она видела. Та так и сделала. Прибежав домой, не сказала ни слова родителям и легла спать.

А что же убийцы. Они хладнокровно отмыли пол от крови и спрятали тело Гали на заднем дворе дома. Правда, в тот же вечер их разоблачила мать Игоря. Она решила убраться и увидела следы крови. Начался скандал, во время которого малолетний преступник во всем ей признался. Мать, недолго думая, нет не пошла в полицию, а помогла сыну и его сообщнику перенести труп на лед реки Уды, рассчитывая, что зимой его смоет. Чтобы скрыть следы, они еще сняли все украшения с девочки и сожгли их. А утром, Игорь как ни в чем не бывало, пришел в школу и сидел на уроках, поглядывая на Вику, которая ничего так никому и не сказала. На перемене парень вновь подошел к ней и напомнил о вчерашнем разговоре.

- Когда искали Галю, опрашивали всех ее одноклассников, - говорит Дмитрий Рытиков. – Сначала Игорь и Сергей были свидетелями. Момент, как они вчетвером шли за деньгами, попал на камеры видеонаблюдения. А вот обратно возвращалась уже одна Вика. Парни сначала придумывали сказки, что вернули ей деньги и больше не видели. Когда мы нашли труп Гали, они во всем сознались. Правда, сейчас они валят всю вину друг на друга.

Но следователям удалось доказать, что преступление они запланировали и совершили вместе, поочередно нанося удары своей жертве. Так что отвечать будут тоже вместе, по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное из корыстных побуждений». Все это время малолетние убийцы содержатся в изоляторе. На днях дело ушло в суд, приговор ожидается этой осенью. Правда, больше 10 лет изверги точно не получат, так как они до сих пор несовершеннолетние.

- Думаю, им дадут лет 8-9, - заключает Дмитрий Рытиков.

Матери Игоря Маркова за то, что она помогала сыну скрывать труп, тюрьма точно не грозит. По закону Уголовный кодекс не запрещает скрывать следы преступления, совершенные близкими родственниками. Так что ждать сына из колонии она будет на свободе.