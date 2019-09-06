Спасти кролика Веню: иркутянка разнесла всю ванную, вытаскивая из-за стены зверька

Годовалый декоративный кролик Веня – любимый питомец в семье иркутянки Ирины Медведчиковой. Пушистик не только целыми днями сидит в специальном контейнере на кухне, нажовывая траву и морковку, но и обожает играть с 6-летней дочкой хозяйки Машей. Вот и в очередной вечер, Веня как всегда дождался девочку из садика, чтобы порезвиться, залез на крышку своего жилища, а когда стал слазить, внезапно запнулся о бортик и грохнулся на пол.

- После падения он так испугался, что быстро вскочил, и побежал под кухонный гарнитур, - рассказывает «КП-Иркутск» Ирина. – Я даже не знала, что кролики могут так быстро бегать. Так ладно бы он засел там, но ведь он сквозанул в отверстие в стене, которое ведет к трубам.

Квартира у Ирины съемная, поэтому, она и подумать не могла, что ход с этого отверстия ведет еще и в ванную комнату, которая находится за стенкой от кухни. Девушка, светя телефоном, заглянула в этот тоннель и ужаснулась. Достать Веню не смог бы даже человек с самыми длинными руками, так как ушастик засел аккурат между кухней и ванной.

Веня застрял в этой стене в ванной комнате. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

- Выходить он категорически отказался, - продолжает Ирина. – Что говорить, он даже не двигался, просто сидел и дрожал. Я звала его, но что толку, это же не собака, на имена кролики не откликаются. Заманивала едой, все бесполезно. Еще боялась, что мало ли там есть дыра, малыш провалится, и будет летать по всему 15-этажному дому.

Сначала Ирина подумала, что Веня пересидит ночь и сам выйдет наружу. Но, ни на утро, ни к вечеру следующего дня, трусишка так и не выбрался, продолжая смирно сидеть на одном месте. Девушка позвонила ветеринару, который сказал, что без воды и еды, кролик сможет просидеть так пять дней. Но ждать Ирина не стала и обратилась в МЧС.

- Без проблем, мы спасем вашего кролика, вот только без разрушений не обойдется, стену придется ломать, - ответили Ирине спасатели. Такой же вариант предложили девушке и в питомнике К-9. Теперь оставалось получить разрешения хозяев квартиры на «бомбежку» стены. Сломать ее и восстановить незаметно вряд-ли бы получилось.

- Они сказали, что если найду такую же в точь плитку, то ломать можно, - говорит Ирина. – При этом ремонт делался много лет назад, и такой плитки вообще могло уже нигде не быть. Я оббежала, наверное, все магазины керамики в городе. И лишь в одном, мне обещали посмотреть на складе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/730395" frameborder="0"></iframe> Иркутянка разломала ванную, чтобы спасти застрявшего в стене кролика..Видео: Ирина МЕДВЕДЧИКОВА

Шел уже четвертый день заключения бедного Вени в темнице, как Ирине наконец позвонил менеджер магазина.

- У нас завалялось несколько плиточек на складе, - приезжайте, забирайте, - радостно сообщил он.

В ту же минуту девушка позвонила хозяевам квартиры и те дали ей номер строителя, который и делал им этот ремонт. Операцию под названием: «Спасти Веню», которая была назначена на вечер. Стену мастер сломал за полчаса, но оказалось этого мало. Рука все равно не доставала до зверька, который, казалось, уже прилип к своему месту. Чтобы прорубить более широкую дыру в стене, пришлось снимать унитаз. За спасательной операцией следили и подписчики Ирины в инстаграме, где она включила прямую трансляцию.

- К ней сразу подключились сотни человек, - улыбается Ирина. – Люди стали писать, что очень переживают и постоянно спрашивали, как там Веня. Я даже не успевала отвечать всем в личных сообщениях.

Веня - любимец Ирины и ее 6-летней дочери. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.

Прошло еще полчаса массированной «бомбежки» стены, и вот, мастер сквозь обломки вытаскивает перепуганного, запылившегося Веню, и передает его в руки хозяйке. Спасен! Голодный кролик отправляется отдыхать в свой вольер, а хозяйка подсчитывает ущерб.

- За четыре дня Веня даже не похудел, - смеется Ирина. – Да, ванная сейчас выглядит как в фильме ужасов. Ремонт мне обойдется примерно в 6 тысяч рублей. 4 – за работу, еще около 2-х за новую плитку. При этом сам кролик стоит 1200 руб. Но денег мне не жалко. Главное, наш Веня цел, невредим, и уже начал веселиться как прежде.

Веня сразу после спасения. Фото: личный архив Ирины Медведчиковой.