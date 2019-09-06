Выборы 2019 в Иркутской области: 8 сентября на участки придут около миллиона человек

Выборы 2019 в Иркутской области, которые пройдут 8 сентября, определят многое. Ведь избираются новые составы пяти городских дум, 16 районных, будут названы имена около двух десятков мэров городов и районов, глав сельских и городских поселений, депутатов местного уровня. Пройдут выборы в Думу Иркутска, а в Братска будут избраны глава крупнейшего города на севере региона и члены Думы.

-8 сентября пройдут 68 муниципальных кампаний на территории 55 муниципалитетов, - сообщает избирком Иркутской области.- В списки избирателей включены около 1,2 млн человек.

На особом контроле — голосование на выборах 2019 в Иркутской области в Тулуне, пострадавшем от наводнения летом этого года. Население города должно назвать имена своего мэра и депутатов Думы.

Тем, кто следит за политической жизнью Иркутска, предоставляется возможность наблюдать за ходом выборов в думу города онлайн.Сделать это можно на портале nashvybor2019.ru. Видеонаблюдение будет вестись с 35 участков. Для доступа к просмотру регистрация не требуется, достаточно выбрать населенный пункт и нужный участок.

Общие расходы на организацию выборов 2019 в Иркутской области составят 190 млн. рублей

СПРАВКА «КП»

Выборы 2019 в Иркутской области

Для участия в выборах депутатов дум Иркутской области зарегистрированы 1576 кандидатов. Больше всего из них самовыдвиженцев - 393 человека.«Справедливую Россию» представляют 158 кандидатов, КПРФ – 269, ЛДПР – 316, «Единую Россию» – 371, Казачью партию Российской Федерации – один, Коммунистическую Партию Социальной Справедливости – 23, «Гражданскую Платформу» – 43. Еще двое представляют другие избирательные объединения.