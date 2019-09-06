Из преподавателей - в продажники: почему сибиряки с высшим образованием не работают по профессии

Выбрать профессию мечты еще в школе, получить высшее образование, а потом успешно работать по своей специальности – идеальный сценарий, согласитесь? Только, увы, он складывается не у всех. По данным исследований HeadHunter, 41% иркутян, которые окончили вузы, трудятся совершенно в других сферах. Особенно это касается специалистов по туризму и гостиничному делу, журналистов и айтишников.

- Этих специалистов в Иркутске переизбыток, им труднее найти место под солнцем, тем более с хорошей зарплатой, - поясняет директор кадрового агентства Полина Даниленко. - Хотя насчет работников IT я бы поспорила, мне кажется, у них возможностей для трудоустройства достаточно.

Более половины иркутян, которые работают не по специальности, изначально все-таки пытались реализовать себя в выбранной сфере. Кадровики приводят пример: преподаватели иностранных языков часто переходят в… продажи! Да-да, вот такая переквалификация. А еще почему-то разочаровываются сотрудники транспортной сферы и производства. Считают, что получают невысокие зарплаты и боятся, что не удастся построить карьеру. В итоге многие из них тоже переходят в торговлю или занимают должности администраторов и менеджеров.

- Кроме того, много желающих работать в крупных успешных компаниях, например, нефтяных, где точно есть перспективы, - продолжает Полина Даниленко. – То, что сибиряки трудятся не по профессии, вовсе не плохо. Работодатели охотно берут сотрудников без профильного образования, главное, чтобы у них были определенные навыки. К тому же, всегда можно получить вторую «вышку» или пройти нужные курсы. Другое дело, что жаль времени, напрасно потраченного на учебу.

Причем некоторые иркутяне уже в студенчестве уверены, что диплом им не пригодится. Такой неоптимистичный настрой у будущих специалистов в сферах туризма и гостиничного дела. Также сомневается в трудоустройстве будущий административный персонал и продажники – видимо, думают, что если эти сферы сейчас популярны, то и конкуренция слишком высокая.

А вот кому-то повезло сразу. Аналитики HeadHunter говорят, что в Иркутске отлично трудоустраиваются специалисты транспортно-логистической сферы и юристы.

Но построить карьеру можно даже без диплома о высшем образовании.

- Некоторые сознательно не идут в вузы, думая, что «вышка» не гарантирует трудоустройства, - рассказывают в пресс-службе HeadHunter по Сибири. – Молодежь уверена, что всему можно научиться на работе и даже открыть свой бизнес без вузовского диплома. Кстати, сейчас в Иркутске нарасхват специалисты со средним специальным образованием – они требуются в магазины, супермаркеты, на стройки. За последние два года таких вакансий стало в два раза больше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Психолог Надежда ПОПОВА:

Идут на поводу у общества, выбирая модные направления

Проблема в том, что не всегда у молодежи есть выбор, кем становиться. Иногда родители ограничивают ребенка: например, настаивают, чтобы он продолжил династию врачей, а ему вообще хочется быть профессиональным хоккеистом! В итоге медицинская карьера у него не складывается.

Бывает и так, что ребята сами идут на поводу у общества, выбирая модные профессии – юриспруденцию, программирование, экономику. В итоге в этих сферах очень много специалистов и большая конкуренция.

И еще один важный момент – общество быстро меняется. Те профессии, что востребованы сейчас, через пять лет могут уйти на второй план. И наоборот, появляются совершенно новые способы заработать. Так что приходится приспосабливаться.