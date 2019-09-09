2019-09-09T10:27:35+03:00
Происшествия

Ушел на пик Черского без теплой одежды: пропавшего на Хамар-Дабане туриста ищут с помощью вертолета

Юрий Яковлев из Слюдянки пропал четыре дня назад [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ушел на пик Черского без теплой одежды: пропавшего на Хамар-Дабане туриста ищут с помощью вертолета. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Ушел на пик Черского без теплой одежды: пропавшего на Хамар-Дабане туриста ищут с помощью вертолета. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Четвертые сутки продолжаются поиски 58-летнего горного туриста из Слюдянки Юрия Яковлева. Мужчина, главные хобби которого скайраннинг и скоростной подъем на гору, еще 5 сентября отправился в свой очередной поход. Он планировал подняться на пик Черского на Хамар-Дабане и тут же спуститься назад. Однако, ни в тот вечер, ни на следующий день, домой он так и не вернулся, на связь также не выходил.

- В общей сложности, мужчину сейчас ищут 24 человека, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Среди них спасатели и полицейские. 9 сентября в помощь наземным группировкам, вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с 4 спасателями на борту.

На поиски туриста вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

На поиски туриста вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что известно о маршруте, который планировал преодолеть Юрий Яковлев. За один день мужчина должен был пройти до южного подножия горы, где находится высокогорное озеро Сердце, и вернуться. Поэтому теплую одежду он с собой не брал. Кроме того, он захватил с собой минимальный запас продуктов и воды, который хватит на 1-2 дня. Известно, что Юрий Яковлев - человек спортивный и тренированный. За плечами горного туриста - не одно восхождение, так что шансы найти его живым довольно высоки.

Ну а мы еще раз напоминаем приметы пропавшего. Выглядит он молодо - на вид около 50, подтянут, худощав, рост - 175 сантиметров. Носит темные усы. Из особых примет его близкие отмечают шрам на правом колене.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Юрия Яковлева, либо видел его 5 сентября, просьба обратиться в полицию. Это может спасти жизнь человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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