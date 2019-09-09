2019-09-09T12:01:06+03:00
Общество

Выставка «Окна Иркутска. Двери Венеции” открылась в Италии

Экспозиция уже успела побывать в пяти городах Италии [фото]
Анна ПОПОВА
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Выставка «Окна Иркутска. Двери Венеции” открылась в Италии. Фото: предоставлено организаторами.Выставка «Окна Иркутска. Двери Венеции” открылась в Италии. Фото: предоставлено организаторами.
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Хорошо известная иркутским любителям искусства фотовыставка под названием «Окна Иркутска. Двери Венеции» продолжает гастролировать по Италии. Сейчас она открылась в одном из самых красивых городов страны – Венеции. До этого экспозицию могли посетить жители Канту, Рима, Деруты, Кампосано и Ортона.

- Сначала у меня были сомнения, будет ли наша выставка понятной для жителей Италии, которые очень любят свое наследие и делают много, чтобы его сохранять, – рассказывает председатель комиссии по культуре Общественной палаты Иркутской области, председатель правления, руководитель благотворительного фонда «Наследие иркутских меценатов» Марина Кондрашова. - Но когда мы получили первые отзывы о проекте, поняли, что он состоялся. И наши соотечественники, и итальянцы, говорили, что у них были и слезы на глазах, и мурашки по коже. Тогда я поняла, что проект получился, и у него есть будущее.

Фото: предоставлено организаторами.

Фото: предоставлено организаторами.

Экспозиция, как следует из названия, представляет собой собрание фотографий старых кварталов Иркутска и Венеции. Красивые резные наличники и ставни окон на иркутских домах, ставших памятниками деревянного зодчества, и старинные двери на улочках города каналов, которые наверняка помнят прикосновения множества исторических личностей – все это одинаково потрясает как россиян, так и итальянцев.

Идея проведения такой выставки возникла в 2016 году. Со временем она привлекла внимание многих любителей фотографии из России и Италии, которые начали предлагать свои снимки для проекта. Со временем в экспозицию вошли работы более 60 авторов из разных стран.

Фото: предоставлено организаторами.

Фото: предоставлено организаторами.

- Когда мы создавали этот проект, хотели, чтобы он был более интересным, более современным для диалога с тем зрителем, который в наше время даже не любит ходить в музей, – добавляет Марина Кондрашова. - Очень сложно в наше время выстраивать отношения с людьми, избалованныминовыми технологиями. Человеку нужно сделать некие усилия, чтобы пойти в музей, потому что в наше время все это можно сделать через средства коммуникации. И мы понимали, что единственное, что может затронуть человека, это его эмоции – и у нас это получилось.

Фото: предоставлено организаторами.

Фото: предоставлено организаторами.

На открытии выставки «Окна Иркутска. Двери Венеции» в городе каналов побывал и Президент Совета региона Венето Роберто Чиамбетти. Он обратился с приветственным словом к гостям мероприятия и поблагодарил россиян за такую интересную выставку, которая наверняка поможет жителям наших стран лучше узнать культуру друг друга.

Помимо фотографий на выставке в Венеции также будут демонстрировать фильмы, которые участвовали в иркутском кинофестивале «Старый город в новом мире». Жители итальянского города смогут увидеть ее до 15 октября. Затем экспозиция вновь вернется в Иркутск. А уже через неделю жители столицы Приангарья также смогут посетить выставку «Окна Иркутска. Двери Венеции», которая будет демонстрироваться с 25 по 26 октября на территории арт-завода «Доренберг».

ИСТОЧНИК KP.RU

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