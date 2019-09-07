2019-09-07T10:52:42+03:00
Дом. Семья

Пять сценок из жизни сибирских медведей Миши и Маши: А вы видели, как косолапые плавают

Эти мишки живут на природе, за городом [видео]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Пять сценок из жизни сибирских медведей Миши и Маши: А вы видели, как косолапые плавают?Пять сценок из жизни сибирских медведей Миши и Маши: А вы видели, как косолапые плавают?
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Мишу и Машу прежний хозяин, взяв их маленькими потехи ради, хотел усыпить. Потому как мишки, вырастая, становились грозными и опасными хищниками. И это - не считая того, что кормить их надо как следует, и мясом, а не картошкой. Но косолапым повезло - их приютили за Иркутском, в Музее "На свалке" и обеспечили более - менее нормальную жизнь. Большой и просторный вольер, игрушки, ванну для купания. Увы, но этих хозяев тайги в саму тайгу отпустить уже нельзя - не выживут, нет навыков.

С собой посетители музея привозят для постояльцев гостинцы: фрукты, морковь, свежую рыбку и, конечно же, мед. Все это они передают в столовую. Хищников в любом зоопарке кормит только специально обученный персонал. Даже добрые и спокойные с виду хищники - это прежде всего хищники. А мы с вами смотрим видео из жизни животных. И наслаждаемся! До самых холодов, пока не придет время укладываться в спячку, они любят плюхаться в бассейне.

na.svalkena.svalke
Медведи Миша и Маша - сон никто не отменял
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А вы видели, как спят медведи? Вот, оказывается, так! Интересно, а в берлоге тоже норовят так улечься?

na.svalkena.svalke
Если у медведей есть бассейн - мир меняется в лучшую сторону
1093 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Иркутских мишек не выманишь с бассейна. Любят воду и прекрасно плавают.

na.svalkena.svalke
Кто первый залез? Я первый залез! А кто сильнее?!!
700 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Ну да, идея искупаться была твоя. И что?

na.svalkena.svalke
Игрушкой может быть все. А жэнд-мэйд это модно.
733 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Кто сказал, что этот, вполне замечательный, чурбак, не может быть моим? Он мой!

na.svalkena.svalke
Это Миша. И он в релаксе.
566 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Не трогайте Мишу! Они отдыхают!

ИСТОЧНИК KP.RU

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