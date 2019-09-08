2019-09-08T14:10:51+03:00
Общество

Бизнесмен из Таджикистана задержал грабителя, укравшего золото у пенсионерки в Иркутске

Компания велосипедистов помогла Шамсу Ширинову догнать преступника
Любовь АРБАТСКАЯ
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Бизнесмен из Таджикистана задержал грабителя, укравшего золото у пенсионерки в Иркутске. Фото: соцсети.Бизнесмен из Таджикистана задержал грабителя, укравшего золото у пенсионерки в Иркутске. Фото: соцсети.
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Смельчаков, готовых броситься незнакомым людям на помощь в любой ситуации, будь то пожар или ограбление, в Сибири хватает. Вот и 33-летний Шамс Ширинов из Иркутска не прошел мимо чужой беды. Он увидел, как от пенсионерки в центре города, на улице Литвинова, метнулся незнакомец. Подбежал к ней, спросил, что случилось.

- Помогите, он меня обокрал! – едва не плакала пожилая женщина.

Не раздумывая ни минуты, Шамс бросился за преступником. Преследовал его до здания Байкальского госуниверситета и догнал!

- Грабитель, видимо, не ожидал, что за ним будет погоня, так что не слишком торопился скрыться, - рассказывает «Комсомолке» герой. - Мне помогли таджики со стройки, крикнули, в какую сторону он побежал. Преступник был почти у меня в руках… Но тут я второпях споткнулся и упал. Незнакомец воспользовался этим моментом и побежал еще быстрее. Я думал, что уже не настигну его во второй раз.

Но Шамс все же не растерялся. Подскочил к компании подростков, которые катались по городу на велосипедах, в двух словах все им объяснил.

- Догоните его, парни! - попросил их.

Получилась целая операция по задержке преступника, прямо как в боевиках. Молодежь рванула за ним и в районе улицы Киевской окружила в кольцо. Тот уже порядком выбился из сил, так что вырваться и снова бежать даже не пытался.

- Я его настиг и повалил на землю, - говорит Шамс Ширинов. - Кстати, был в этой истории забавный момент. Я плохо расслышал слова бабушки, мне сначала показалось, что у нее украли собачку. Я удивился, конечно, но подумал, мало ли - бывают ведь и дорогие, породистые псы. А когда грабителя поймал и начал спрашивать, где животное, он поразился. Оказывается, он отобрал у пенсионерки не собачку, а цепочку! Золотую.

Шамс в отличной форме, так что гнаться за преступником - не страшно. Фото: соцсети.

Шамс в отличной форме, так что гнаться за преступником - не страшно. Фото: соцсети.

Ворованную драгоценность мужчина крепко держал в руке. Но деваться уже было некуда - подоспела полиция. Ну а Шамс отправился снова по своим делам.

- Не думаю, что я в тот день сделал что-то особенное, - скромно говорит иркутянин о своем геройстве, которое совершил 6 сентября. - Мне кажется, каждый в такой ситуации должен поступить по-мужски. А еще хочу сказать спасибо ребятам-велосипедистам, которые помогли остановить преступника. Без них я бы, наверное, не справился. Надеюсь, полицейские их наградят.

Кстати, это далеко не единственное доброе дело на счету Шамса Ширинова. Он несколько лет занимается благотворительностью, проводит в Иркутске акции по сбору денег для детей из детских домов, для погорельцев и не только. Помогал собирать вещи и для жителей пострадавшего от наводнения Тулуна.

А вообще молодой человек занимается строительством - у него есть своя фирма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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