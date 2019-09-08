2019-09-08T15:08:16+03:00
Общество

Выборы 2019 в Иркутске: как проходит голосование в Думу Иркутска

Как идут выборы депутатов в Думу Иркутска в 2019 году [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Выборы 2019 в Иркутске: как проходит голосование в Думу ИркутскаВыборы 2019 в Иркутске: как проходит голосование в Думу ИркутскаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области продолжается единый день голосования, идет одновременно 68 муниципальных выборов.

Так, в Иркутске нынче выбирают депутатов в городскую Думу 2019. Среди тех, кто пришел поддержать кандидатов, как обычно, много пожилых людей. Но среди избирателей есть и молодые горожане. Так, 18-летний Юрий Соколов пришел на выборы впервые в жизни.

- Все-таки я уже совершеннолетний, пора принимать участие в жизни общества, - рассказывает «Комсомолке» парень. - Да и родители только рады, что я пошел на выборы. Мне хочется, чтобы в нашем городе появилось что-то новое, светлое.

- Я считаю, что чем больше людей проголосует, тем больше шансов изменить к лучшему нашу жизнь, - уверенно говорит другой иркутянин, 20-летний Валерий. – Среди моих друзей и знакомых, действительно, многие охотно идут на выборы.

Выборы в Думу Иркутска 2019..

Иркутяне отправляются выбирать депутатов в Думу Иркутска с позитивным настроением, причем целыми семьями. На участках, традиционно, продаются угощения - булочки, пирожки, слойки, пирожные, чтобы после голосования было, с чем попить дома чай.

- Я хочу жить в красивом, чистом, благоустроенном городе, - улыбается Нелли Снегирева, она привела с собой на выборы 2019 в Иркутске маленькую внучку. - Хочется, чтобы депутаты реагировали на просьбы местных жителей. Для меня самые важные моменты – чтобы в городе были обустроены детские площадки, чтобы хватало мест в детсадах и школах.

По данным Избирательной комиссии Иркутской области на 15.00, явка в нашем городе составляет 15.77%. На участках специалисты уверены – многие иркутяне в выходной день поехали на дачи, собирать урожай, копать картофель – как раз погода располагает. К вечеру, когда все потянутся обратно в город, возможно, голосующих станет больше.

Выборы депутатов в Думу Иркутска 8 сентября проходят спокойно, без происшествий. Голосование окончится в 20.00.

Для Юрия Соколова выборы 2019 в Иркутске - первые в жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для Юрия Соколова выборы 2019 в Иркутске - первые в жизни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Думу Иркутска 2019 проходят спокойно, без ЧП. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Думу Иркутска 2019 проходят спокойно, без ЧП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдать свой голос за кандидата в депутаты Думы Иркутска на выборы приходят как пенсионеры, так и молодежь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отдать свой голос за кандидата в депутаты Думы Иркутска на выборы приходят как пенсионеры, так и молодежь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы 2019 в Иркутске - не только голосование, но и угощения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы 2019 в Иркутске - не только голосование, но и угощения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время выборов 2019 в Думу Иркутска у горожан отличное настроение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время выборов 2019 в Думу Иркутска у горожан отличное настроение.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идут выборы 2019 в Иркутске: люди голосуют с самого утра. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Идут выборы 2019 в Иркутске: люди голосуют с самого утра.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Иркутске 2019: горожане голосуют за кандидатов в депутаты Думы Иркутска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Иркутске 2019: горожане голосуют за кандидатов в депутаты Думы Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выборах в Иркутске 2019 спокойная атмосфера. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На выборах в Иркутске 2019 спокойная атмосфера.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди тех, кто пришел на выборы 2019 в Иркутске, много пожилых людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди тех, кто пришел на выборы 2019 в Иркутске, много пожилых людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Иркутске 2019 - важное событие для горожан, ведь решается, кто станет народными избранниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выборы в Иркутске 2019 - важное событие для горожан, ведь решается, кто станет народными избранниками.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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