Выборы 2019 в Иркутске: как проходит голосование в Думу Иркутска
В Иркутской области продолжается единый день голосования, идет одновременно 68 муниципальных выборов.
Так, в Иркутске нынче выбирают депутатов в городскую Думу 2019. Среди тех, кто пришел поддержать кандидатов, как обычно, много пожилых людей. Но среди избирателей есть и молодые горожане. Так, 18-летний Юрий Соколов пришел на выборы впервые в жизни.
- Все-таки я уже совершеннолетний, пора принимать участие в жизни общества, - рассказывает «Комсомолке» парень. - Да и родители только рады, что я пошел на выборы. Мне хочется, чтобы в нашем городе появилось что-то новое, светлое.
- Я считаю, что чем больше людей проголосует, тем больше шансов изменить к лучшему нашу жизнь, - уверенно говорит другой иркутянин, 20-летний Валерий. – Среди моих друзей и знакомых, действительно, многие охотно идут на выборы.
Выборы в Думу Иркутска 2019..
Иркутяне отправляются выбирать депутатов в Думу Иркутска с позитивным настроением, причем целыми семьями. На участках, традиционно, продаются угощения - булочки, пирожки, слойки, пирожные, чтобы после голосования было, с чем попить дома чай.
- Я хочу жить в красивом, чистом, благоустроенном городе, - улыбается Нелли Снегирева, она привела с собой на выборы 2019 в Иркутске маленькую внучку. - Хочется, чтобы депутаты реагировали на просьбы местных жителей. Для меня самые важные моменты – чтобы в городе были обустроены детские площадки, чтобы хватало мест в детсадах и школах.
По данным Избирательной комиссии Иркутской области на 15.00, явка в нашем городе составляет 15.77%. На участках специалисты уверены – многие иркутяне в выходной день поехали на дачи, собирать урожай, копать картофель – как раз погода располагает. К вечеру, когда все потянутся обратно в город, возможно, голосующих станет больше.
Выборы депутатов в Думу Иркутска 8 сентября проходят спокойно, без происшествий. Голосование окончится в 20.00.
Для Юрия Соколова выборы 2019 в Иркутске - первые в жизни.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Выборы в Думу Иркутска 2019 проходят спокойно, без ЧП.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отдать свой голос за кандидата в депутаты Думы Иркутска на выборы приходят как пенсионеры, так и молодежь.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Выборы 2019 в Иркутске - не только голосование, но и угощения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Во время выборов 2019 в Думу Иркутска у горожан отличное настроение.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Идут выборы 2019 в Иркутске: люди голосуют с самого утра.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Выборы в Иркутске 2019: горожане голосуют за кандидатов в депутаты Думы Иркутска.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На выборах в Иркутске 2019 спокойная атмосфера.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Среди тех, кто пришел на выборы 2019 в Иркутске, много пожилых людей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Выборы в Иркутске 2019 - важное событие для горожан, ведь решается, кто станет народными избранниками.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ИСТОЧНИК KP.RU