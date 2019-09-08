Выборы в Думу Иркутска: стали известны предварительные результаты
Днем 9 сентября Избирательная комиссия Иркутской области озвучит окончательные итоги голосования. Однако выборы в Думу Иркутска, пусть и не при самой высокой явке, состоялись, жители определились со списком из 35 депутатов, который их устраивает. Об этом можно долго спорить, приводя самые разные доводы, и это еще предстоит. Мы же говорим о фактах. Итак, какова, согласно предварительным данным, ситуация, как прошли выборы в Думу Иркутска?
Прежде, чем определяться с партийной принадлежностью депутатов, вспомним о казусах. Они тоже были. Например, в округе номер 17 равное число голосов избирателей получили сразу два кандидата в депутаты - Перевалов Александр Олегович и Семенов Евгений Юрьевич. За каждого отдали свои голоса 797 жителей. Кто из них избран на выборах в Думу Иркутска, узнаем уже сегодня, 9 сентября. На этот счет есть специальная процедура.
Выборы в Думу Иркутска 2019.Юлия ПЫХАЛОВА
Среди тех, кто прошел через сито выборов в Думу Иркутска, есть как известные всем политические тяжеловесы,депутаты не только последнего, но и многих предыдущих созывов, так и люди, которые никогда прежде в политике замечены не были, а занимались каждый своим бизнесом или общественной деятельностью.
Если вернуться к конкретике, то предварительно выборы в Думу Иркутска дают такие результаты: Единая Россия -15 мест в городском парламенте, КПРФ -7, Гражданская платформа -4. Один человек представляет Коммунистическую партию социальной справедливости, шестеро — самовыдвиженцы. Представитель какой партии - КПРФ или Справедливой России будет представлять интересы жителей 17 округа, пока неясно. При таком раскладе позиция последних будет много значить при принятии спорных решений.
КОНКРЕТНО
Выборы в Думу Иркутска: предварительные итоги
Одномандатный избирательный округ №1
Кузнецова Светлана Павловна Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №2
Матвийчук Виталий Николаевич КПРФ
Одномандатный избирательный округ №3
Ващук Дмитрий Владимирович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №4
Савченко Евгений Владимирович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №5
Усов Леонид Дмитриевич Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №6
Красноштанов Дмитрий Алексеевич Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №7
Савельев Алексей Вячеславович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №8
Золотухин Сергей Александрович самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ №9
Кузменкова Людмила Юрьевна Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №10
Ружников Дмитрий Олегович самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ №11
Стрельцов Андрей Сергеевич КПРФ
Одномандатный избирательный округ №12
Друзенко Александр Валерьевич Справедливая Россия
Одномандатный избирательный округ №13
Ильичев Виктор Геннадьевич Гражданская платформа
Одномандатный избирательный округ №14
Вепрев Алексей Александрович самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ №15
Квасов Александр Александрович Гражданская платформа
Одномандатный избирательный округ №16
Бердников Дмитрий Викторович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №17
Перевалов Александр Олегович КПРФ
ИЛИ
Семенов Евгений Юрьевич Справедливая Россия
Одномандатный избирательный округ №18
Кудрявцев Алексей Владимирович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №19
Юдин Сергей Леонидович КПРФ
Одномандатный избирательный округ №20
Ни Георгий Львович самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ №21
Коренев Юрий Диомидович КПРФ
Одномандатный избирательный округ №22
Распутин Алексей Владимирович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №23
Корочкина Антонина Михайловна Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №24
Вакуленко Григорий Николаевич Гражданская платформа
Одномандатный избирательный округ №25
Лабыгин Андрей Николаевич самовыдвижение
Одномандатный избирательный округ №26
Донских Василий Петрович Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №27
Гущин Иван Анатольевич Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №28
Стекачев Евгений Юрьевич Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №29
Клевцова Ольга Владимировна КПРФ
Одномандатный избирательный округ №30
Колмаков Алексей Анатольевич КПРФ
Одномандатный избирательный округ №31
Гуджабидзе Георгий Автандилович Гражданская платформа
Одномандатный избирательный округ №32
Сафронов Андрей Владимирович Коммунистическая партия социальной справедливости
Одномандатный избирательный округ №33
Белых Ростислав Викторович КПРФ
Одномандатный избирательный округ №34
Корнев Михаил Георгиевич Единая Россия
Одномандатный избирательный округ №35
Панько Александр Георгиевич самовыдвижение
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