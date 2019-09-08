Выборы в Думу Иркутска: стали известны предварительные результаты

Днем 9 сентября Избирательная комиссия Иркутской области озвучит окончательные итоги голосования. Однако выборы в Думу Иркутска, пусть и не при самой высокой явке, состоялись, жители определились со списком из 35 депутатов, который их устраивает. Об этом можно долго спорить, приводя самые разные доводы, и это еще предстоит. Мы же говорим о фактах. Итак, какова, согласно предварительным данным, ситуация, как прошли выборы в Думу Иркутска?

Прежде, чем определяться с партийной принадлежностью депутатов, вспомним о казусах. Они тоже были. Например, в округе номер 17 равное число голосов избирателей получили сразу два кандидата в депутаты - Перевалов Александр Олегович и Семенов Евгений Юрьевич. За каждого отдали свои голоса 797 жителей. Кто из них избран на выборах в Думу Иркутска, узнаем уже сегодня, 9 сентября. На этот счет есть специальная процедура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/730780" frameborder="0"></iframe> Выборы в Думу Иркутска 2019.Юлия ПЫХАЛОВА

Среди тех, кто прошел через сито выборов в Думу Иркутска, есть как известные всем политические тяжеловесы,депутаты не только последнего, но и многих предыдущих созывов, так и люди, которые никогда прежде в политике замечены не были, а занимались каждый своим бизнесом или общественной деятельностью.

Если вернуться к конкретике, то предварительно выборы в Думу Иркутска дают такие результаты: Единая Россия -15 мест в городском парламенте, КПРФ -7, Гражданская платформа -4. Один человек представляет Коммунистическую партию социальной справедливости, шестеро — самовыдвиженцы. Представитель какой партии - КПРФ или Справедливой России будет представлять интересы жителей 17 округа, пока неясно. При таком раскладе позиция последних будет много значить при принятии спорных решений.

КОНКРЕТНО

Выборы в Думу Иркутска: предварительные итоги

Одномандатный избирательный округ №1

Кузнецова Светлана Павловна Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №2

Матвийчук Виталий Николаевич КПРФ

Одномандатный избирательный округ №3

Ващук Дмитрий Владимирович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №4

Савченко Евгений Владимирович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №5

Усов Леонид Дмитриевич Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №6

Красноштанов Дмитрий Алексеевич Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №7

Савельев Алексей Вячеславович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №8

Золотухин Сергей Александрович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №9

Кузменкова Людмила Юрьевна Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №10

Ружников Дмитрий Олегович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №11

Стрельцов Андрей Сергеевич КПРФ

Одномандатный избирательный округ №12

Друзенко Александр Валерьевич Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №13

Ильичев Виктор Геннадьевич Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №14

Вепрев Алексей Александрович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №15

Квасов Александр Александрович Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №16

Бердников Дмитрий Викторович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №17

Перевалов Александр Олегович КПРФ

ИЛИ

Семенов Евгений Юрьевич Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №18

Кудрявцев Алексей Владимирович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №19

Юдин Сергей Леонидович КПРФ

Одномандатный избирательный округ №20

Ни Георгий Львович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №21

Коренев Юрий Диомидович КПРФ

Одномандатный избирательный округ №22

Распутин Алексей Владимирович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №23

Корочкина Антонина Михайловна Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №24

Вакуленко Григорий Николаевич Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №25

Лабыгин Андрей Николаевич самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №26

Донских Василий Петрович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №27

Гущин Иван Анатольевич Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №28

Стекачев Евгений Юрьевич Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №29

Клевцова Ольга Владимировна КПРФ

Одномандатный избирательный округ №30

Колмаков Алексей Анатольевич КПРФ

Одномандатный избирательный округ №31

Гуджабидзе Георгий Автандилович Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №32

Сафронов Андрей Владимирович Коммунистическая партия социальной справедливости

Одномандатный избирательный округ №33

Белых Ростислав Викторович КПРФ

Одномандатный избирательный округ №34

Корнев Михаил Георгиевич Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №35

Панько Александр Георгиевич самовыдвижение