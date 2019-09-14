2019-09-14T13:01:11+03:00
Происшествия

В Иркутске лихач не уступил дорогу трамваю и снес дорожный знак

Водитель сделал вид, что не заметил, как сбил указатель, и спокойно продолжил движение [видео]
Анна ПОПОВА
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В Иркутске лихач не уступил дорогу трамваю и снес дорожный знак. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"В Иркутске лихач не уступил дорогу трамваю и снес дорожный знак. Фото: группа Вконтакте "ДТП 38"
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Накануне иркутские соцсети облетела видеозапись, сделанная камерой наружного наблюдения. На ней видно, как по перекрестку улиц Напольная и Ушаковская мирно проезжают автомобили и трамваи. Но все меняется в один миг, стоит только выехать на дорогу машине марки "Тойота". Водитель, который, по всей видимости, куда-то сильно торопился, решил повернуть направо, не посмотрев по сторонам. Он уже начал совершать маневр, как вдруг увидел, что на него несется трамвай, который вырос как из-под земли.

- Почему бы не повернуть нормально и пропустить трамвай? Да нет, бред какой-то, - иронизируют пользователи в комментариях под видео в группе Вконтакте "ДТП 38".

После того, как водитель понял, что тормозить нельзя, иначе трамвай его попросту собьет, он прибавил газу и проехал через перекресток. Однако оказалось, что повернул он слишком рано, и машина заехала на тротуар, сбив дорожный знак "пешеходный переход". К счастью, вокруг не было людей, и никто не пострадал. А водитель, сделав вид что ничего не произошло, поехал дальше, протащив за собой указатель. Скорее всего, его уже разыскивают сотрудники ГИБДД.

В Иркутске лихач не уступил дорогу трамваю и снес дорожный знак. Видео: группа Вконтакте "ДТП 38".Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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