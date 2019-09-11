Частный детский сад: кто его может открыть и что для этого нужно

Найти в Иркутске частный детский сад сегодня несложно, они есть практически в каждом районе. Однако необходимые лицензии среди этого огромного множества садиков имеют всего 12, что говорит о том, как непросто соответствовать всем требованиям, предъявляемым в настоящее время к таким учреждениям. Но некоторым удается. Среди них автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Василек», которая включает в себя детский сад полного дня, центр социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и школу развития.

Хочешь сделать хорошо - сделай сам

Трудно поверить, что 8 лет назад, в 2011 году, «Василек» начинался с небольшой группы по уходу и присмотру за детьми, а его основательница была мамой в декрете, для которой открытие такого бизнеса в те годы стало, можно сказать, жизненной необходимостью.

- В 2011 году моему третьему ребенку исполнился 1 год и 2 месяца. Пришло время подумать о дошкольном образовании, а очереди в детские сады тогда были просто безумными, - вспоминает директор «Василька» Светлана Васильева. – Две недели я водила ребенка в частный сад, устроившись туда же воспитателем. Присматривалась к тому, как там все организовано, а потом решила: хочешь сделать хорошо - сделай сам.

Это был действительно бизнес с нуля. Стартовый капитал – 140 тыс. рублей, из которых большая часть - кредит. Тем не менее сейчас, спустя 8 лет, Светлана Васильева с уверенностью говорит, что риск был оправдан, игра стоила свеч.

Светлана Васильева: - В любом бизнесе очень важно сотрудничество. Фото: Архив героини материала

- Самое главное - разбираться в том, что ты собираешься делать, - отмечает бизнесвумен. - Одна из моих специальностей – учитель экономики, составлять бизнес-планы – часть профессии. При этом я, конечно же, педагог, а по второй специальности еще и менеджер организаций. Так что здесь все сошлось, нужно было просто правильно применить свои знания.

Просчитав все до копейки, Светлана Владимировна сняла помещение в аренду. При выборе места учитывались отсутствие конкурентов, удобная транспортная развязка и, конечно же, стоимость квадратного метра арендуемой площади. Такой скрупулезный подход к делу принес свои плоды: первую группу детей удалось набрать в кратчайшие сроки.

Далее развитие шло постепенно, но уже в 2015 году детский сад получил лицензию на дошкольное образование, а затем еще и на дополнительное. Так как подобных организаций в городе немного, их руководители регулярно общаются между собой, даже проводят своеобразные планерки.

- В любом бизнесе очень важно сотрудничество, в том числе с конкурентами, - отмечает Светлана Васильева. - Нужно общаться, быть, что называется, в тренде, не отставать, а где-то и оказываться на шаг впереди. Важно и сотрудничество с клиентами, в нашем случае - с родителями. Какую-то критику с их стороны я воспринимаю как конструктивный разговор. Родители всегда дают самые ценные советы.

Здесь создают все условия для развития и отдыха малышей. Фото: Архив героини материала

Конкурсы, гранты, информационная поддержка

Еще один секрет успеха «Василька» - участие во всевозможных конкурсах. Уже через полгода после своего открытия он стал победителем в соревновании на звание лучшего частного детского сада Иркутска.

А в 2014 году им была одержана победа уже на Всероссийском конкурсе социальных проектов, организованном фондом «Наше будущее».

- Мы до сих пор поддерживаем связь с этим фондом: обращаемся туда по разным вопросам, получаем приглашения на конференции, семинары. Стоит однажды попасть в эту дружную команду, и тебя уже не бросят. Поэтому я бы рекомендовала всем, кто реализует социальные проекты, участвовать в таких мероприятиях, - говорит руководитель частного детского сада.

В 2016 году «Василек» стал победителем всероссийского конкурса под эгидой фонда «Навстречу переменам». Выиграв грант, некоммерческая организация попала в программу «Бизнес-инкубатор», которая длилась 3 года.

- Это были семинары в разных городах страны, встречи с интереснейшими людьми, руководителями крупных корпораций, владельцами успешного бизнеса. Можно прочесть тысячи книг о предпринимательстве, но когда ты вживую общаешься с человеком, который чего-то достиг в этой жизни, то это дорогого стоит, - подчеркивает Светлана Васильева.

Коллектив «Василька» сегодня состоит из 18 человек. Заработная плата - самая большая часть расходов в таком бизнесе. При этом она выше средней по отрасли, если брать в расчет муниципальные детские сады. В учреждении есть логопед, педагоги-психологи, музыкальный руководитель, педиатр, воспитатели.

- Главный критерий при подборе сотрудников - любовь к детям. Остальному можно научить, - говорит Светлана Владимировна. - Педагоги нашего детского сада живут и работают, отдавая свое сердце детям, совершенствуя педагогическое мастерство, создавая вокруг себя комфорт и уют.

В настоящее время детский сад посещают чуть больше 30 малышей. Также есть группа продленного дня для первоклассников, центр развития, где дети могут заниматься рисованием, математикой, английским языком, робототехникой, шахматами, получать различные консультации, готовиться к школе.

Кроме того, при «Васильке» действует центр социально-педагогической адаптации и реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья. Посещение его бесплатно, такая работа организована благодаря грантовой поддержке. Примечательно, что изначально, до получения гранта, этот центр тоже работал бесплатно.

Светлана Васильева подчеркивает, что при открытии бизнеса никогда нельзя главной целью ставить получение прибыли. Такая стратегия обречена на провал - если не сразу, то в перспективе. Поэтому главное - найти дело по душе и стараться в нем реализовать себя. А когда начнет появляться прибыль, ее нужно направлять на дальнейшее развитие бизнеса. Впрочем, если желание работать на себя появилось, то лучше не откладывая дело в долгий ящик сразу отправиться в Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области, где проконсультируют по всем интересующим вопросам.

- Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области оказывает нам большую помощь. Речь здесь не о деньгах, а об информационной, методической поддержке, которая очень важна и нужна любому предпринимателю, - отмечает руководитель «Василька». - Если все вопросы пытаются решить с помощью дензнаков, то это зачастую бывают выброшенные на ветер деньги. Владея информацией, можно сделать гораздо больше. Организуемые ФПП семинары, тренинги, встречи очень востребованы. Наша команда старается участвовать во всех подобных мероприятиях. Мы постоянно учимся, совершенствуемся, не останавливаемся на достигнутом.

Тем, кто сейчас только думает о том, чтобы открыть свой бизнес, Светлана Васильева советует не бояться, не отступать, а искать варианты и идти вперед - к достижению цели. При этом нужно быть готовым к тому, что думать о работе придется днем и ночью. Взрослая дочь упрекает Светлану Владимировну в том, что даже во время семейного ужина все разговоры сводятся к обсуждению детского сада «Василек». Но если работа становится делом всей жизни, то без этого уже никак.

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