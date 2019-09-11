А знаете ли вы, что в современном, высокотехнологичном и насквозь «оцифрованном» Китае занятия по авиамодельному спорту в школах включены в государственную программу. К слову сказать, эту практику китайцы давным-давно переняли у СССР. Однако почему же они до сих пор обеими руками держатся за советское наследство?

- Дело в том, что авиамодельный спорт очень серьезно влияет на ребятишек, формируя их личность. И дело здесь даже не в романтике неба и полетов, к которой так тянутся детские сердца. Просто занятия в таких кружках замечательно развивают мелкую моторику и усидчивость, инженерное мышление, учат решать многосложные технические задачи для достижения поставленных спортивных целей, а это позволяет при необходимости быстро пройти путь от лобзика до станка с ЧПУ, - рассуждает мастер спорта по моделям планеров класса F1A и F2D, участник многих региональных, всероссийских и международных соревнований Александр Акиньшин.

Сам он пришел в авиамодельный спорт еще мальчишкой и на своем собственном опыте испытал все то, о чем сейчас рассказывает читателям «Комсомолки». Многие годы он является сотрудником конструкторского бюро Иркутского авиационного завода, но до сих пор выкраивает из плотного рабочего графика время для своего, как кажется некоторым, не очень серьезного увлечения. Только в этом году Акиньшин принял участие в нескольких соревнованиях. Это, во-первых, этап Кубка мира «Эльбрус-2019» и первый этап Кубка России по авиамодельному спорту в классе свободнолетающих моделей, которые проходили в Нальчике, а во-вторых, «Золотое кольцо Сибири» (так спортсмены неофициально называют 6 этапов Кубка России, которые проходят в виде открытых чемпионатов Томской, Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и республик Хакасия и Бурятия).

А еще Александр Акиньшин является лидером авиамодельного направления благотворительного фонда «Байкал-Интеграция» и одним из инициаторов движения «Авиамодельный кружок - в каждую российскую школу».

- Планеры и резиномоторные самолеты, с которых начинается этот спорт, довольно просты в изготовлении (достаточно пенопластовой потолочной плитки для крыльев, рейки для киля и стабилизатора, куска резинки для двигателя и кусочка пластика от бутылки для пропеллера), а летать могут даже в спортзале любой школы, - говорит Акиньшин. - Вместе с тем они являются началом весьма серьезной профориентации, которая со временем может обеспечить необходимыми кадрами как наш Иркутский авиазавод, так и другие предприятия, гарантирующие научно-технический и оборонный потенциал всей страны. Недаром ведь практически все легендарные советские авиаконструкторы в юности прошли через такие кружки!

КСТАТИ

6 октября в 10.00 стартует открытый чемпионат Иркутской области по авиамодельному спорту в классе F2D (воздушный бой) «Золотая осень» в рамках этапа Кубка России. Полюбоваться на воздушные бои можно будет на площадке, расположенной в пос. Жилкино (о. Конный, за «Мостоотрядом», маршрут общественного транспорта - № 6). Телефон для справок (3952)687-134

СПРАВКА «КП»

Авиамоделизм в СССР был развит более чем просто хорошо. Ведь даже в голодные 30-е годы прошлого века авиамодельные кружки действовали чуть ли не в каждой школе и в каждом клубе страны. Также они работали на базе станций юных техников и подразделений ДОСААФ. Только в Иркутске насчитывалось около 20 таких кружков! Все они финансировались государством. Государством же издавались посвященные этой теме журналы. Регулярно проводились городские, областные, союзные и международные соревнования по авиамодельному спорту. Авиамоделями «болели» не только дети, но и многие взрослые, солидные люди. Недаром советская школа моделирования летающих моделей-копий - самого, наверное, зрелищного класса - до сих пор не имеет аналогов в мире и очень высоко ценится среди понимающих людей.

На правах рекламы.