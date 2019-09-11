"Сообразим на троих" уже не так актуально, иркутяне стали меньше пить

Мало не мало, а по 200 рублей приходится абсолютно на всех, включая трезвенников, язвенников, стариков и грудных младенцев, которые "на грудь" категорически не принимают. Так что, на самом деле, получается вполне солидно. На семью из пяти человек приходится уже расчетная тысяча рублей.

При этом выяснили и количество непьющих. И оно оказалось не таким уж маленьким.

- Почти треть жителей Иркутской области в возрасте от 15 лет и старше не употребляют водку, коньяк и другие крепкие напитки, -сообщают в Иркутскстате. - Еще больше отказавшихся от вина и пива – 43-44%.

Не верите? А напрасно. Пить спиртное нынче не очень модно. Да притом и просто некогда.Те, кому сейчас 20-30 лет, уже совсем не понимают восторгов старшего поколения по поводу фильмов "Ирония судьбы" или "Афоня". Их можно понять - просто в современной жизни нет такой "фактуры". И пьяный врач, неизвестно как оказавшийся в чужой квартире, будет немедленно сдан в полицию, и сантехник - любитель зеленого змия потеряет работу в первый же запой, и никакая девушка страдать не вздумает. Не те времена.

Кстати, цифры не с потолка. Это данные комплексного обследования условий жизни иркутян. Причем, по частоте употребления алкоголя мы мало отличаемся от других россиян. И все это - несмотря на традиционное мнение о том, что сибиряки любят пить горькую.

Цифрами поделились с жителями статисты в День граненого стакана, который совпал с Днем трезвости. Кстати, сегодня, в честь праздника, в Иркутске водку не пьют. Пиво и вино тоже. Кроме тех, кто купил спиртное заранее, на день рождения, например. Но это совсем другие люди, глубоко пьющими их не назовешь.

СПРАВКА "КП"

День трезвости

День трезвости появился еще в царское время. Впервые его отметили в Санкт-Петербурге в 1911 году под лозунгом «В трезвости – счастье народа». Но в СССР этот праздник был забыт и возрожден только в 2005 году.