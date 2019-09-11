Живодеры покалечили сенбернара Симбу и убили его подругу Налу в окрестностях Иркутска

Красавцы-сенбернары Симба и Нала, названные в честь героев мультфильма «Король Лев», всего два месяца назад поселились на фермерском участке в окрестностях Иркутска. Веселые, жизнерадостные собаки, к тому же еще и дорогие – каждая стоит около 15 тысяч - видимо, слишком понравились кому-то из прохожих. Накануне утром животных задумали украсть. На них напали.

- Беда! Один пес пропал, а второй бьется в судорогах, весь в крови, - рыдала работница фермы. Увидев эту жуткую картину, она сразу позвонила хозяйке собак Анне Раченко.

Девушка тут же поехала на участок, проверить, что произошло. Она считает, что собак попросту не получилось украсть - щенки уже крупные, тяжелые, каждый весит по 40 килограммов. Налу все-таки через забор перекинули, но работники фермы спугнули воров, и те побежали, бросив собаку. А Симба изначально не давался в руки чужим, пытался защитить себя и подружку.

- Пса жестоко избили, видно, что у него раздроблен нос, на голове - гематомы, задняя лапа волочется, - едва не плача, рассказывает Анна Раченко. - Бедный, лает, воет от боли, подойти к себе не дает. Не знала, как к нему подступиться. Поехала обратно в город, собиралась привезти к нему ветеринара. Налу поймали, вернули на участок.

Только девушка уехала, как снова звонок от работников: Налу убили!

Налу живодеры закололи насмерть. Фото: Анна Раченко.

- Оказывается, неизвестные не побоялись залезть на участок второй раз подряд, поняли, что собак им не утащить, и отомстили таким ужасным образом, - говорит Анна Раченко. - Налу закололи заточкой. Симба выжил, но как он изувечен... Калеку сделали из собаки. Ума не приложу, кто мог напасть на моих любимцев!

Девушка обратилась в полицию и очень надеется, что живодеров найдут. Ветеринары обнадеживают, что Симбу еще получится выходить - все-таки пес совсем молодой, 4,5 месяца от роду. Сил много - должен справиться.