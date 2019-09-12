2019-09-12T13:50:52+03:00
Авто

Какие дороги из-за ремонта перекроют в Иркутске в сентябре

Пока не выпал снег, коммунальщики продолжают реконструкцию теплосетей и проезжей части
Любовь АРБАТСКАЯ
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Какие дороги из-за ремонта перекроют в Иркутске в сентябреКакие дороги из-за ремонта перекроют в Иркутске в сентябреФото: Олег УКЛАДОВ
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Сезон ремонт дорог в Иркутске практически позади. Все лето автомобилисты следили, где и на какое время перекрыты магистрали, искали варианты объезда. Но и сейчас по некоторым улицам не пробраться, потому что пока тепло и не выпал снег, рабочие продолжают приводить в порядок тепловые сети и проезжую часть. Так что водителям остается потерпеть еще немного и быть внимательными, чтобы знак «кирпич» на пути не стал неожиданностью.

Итак, ночью 14 и 15 сентября нельзя будет ездить по Глазковскому мосту. Движение закроют с 00.00 по 06.00. В это время мост будут испытывать, проверять его состояние и прочность. Ездить на другую сторону Ангары автомобилистам придется через другие переправы - Академический или Иннокентьевский.

- До 14 сентября ограничено движение машин в районе дома № 1 по улице Грязнова, - рассказывают в администрации Иркутска. - Там ведутся аварийные работы на теплосети.

Кроме того, с 9 часов 17 сентября до 9 часов 18 сентября объезжайте бульвар Рябикова возле дома № 61 (точнее, путь от улицы Доржи Банзарова к бульвару Рябикова). Там тоже планируется ремонт на теплосетях.

По этой же причине до 29 сентября нужно осторожно двигаться по кольцу возле троллейбусного депо, то есть на перекрестке улиц Лермонтова и Академической.

Кроме того, до 28 сентября ограничен проезд по улице Рабочей вблизи выезда с Ушаковского рынка, где асфальтируют дорогу.

А еще на целый месяц, с 16 сентября по 16 октября, ограничат проезд машин по Маратовскому кольцу, а конкретно от улицы Рабочей до Баррикад. В этом месте раскопают землю, чтобы ремонтировать трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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