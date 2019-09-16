Дневник маникюрщика: Купить жене грудь может любой, а вот самостоятельно сделать ей ногти - нет

-Девочки, вы знали, что бывает мастер маникюра? Мастер, а не мастерица! Я в шоке. Надо попробовать сходить!Знакома шапочно, он муж одной приятной девушки. Маникюр еще делать не приходилось. Имеет кулинарный блог на Яндексе. Пока все.

В январе 2018 журналист Андрей Москов, вполне признанный и «олауреаченный» и в родном Красноярске, где несколько лет работал репортером в «Комсомолке» и «АиФ», и в Иркутске, явно бы заинтересовался необычной темой и тут же предложил ее в редакцию. Наверняка оторвали бы «с руками». А теперь такие отзывы (и спасибо ей за это) пишет его коллега. Ну да, бывшая. Ведь это о нем. Это он тот самый мастер маникюра. И еще ведет профессиональный Инстаграм. И кулинарный блог на Яндексе, да.

Специалист по маникюру работает в полном контакте с клиентом.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Про императора Диоклетиана, капусту и маникюр

«— Был такой римский император Диоклетиан. Так вот, в самый расцвет своей империи, он вдруг отказался от власти и удалился к себе в деревню. А когда из Рима приехали, чтобы просить его вернуться к власти, он сказал: "Если бы вы видели, какую я вырастил капусту, вы бы перестали меня уговаривать"

— И не вернулся?

— Нет…

— Так значит, Вы предпочитаете выращивать капусту?

— Нет, я предпочитаю делать то, что я люблю, а не то, что модно или престижно».

Про Диоклетиана и капусту это, конечно, круто. Благодаря Гоше, который из кино «Москва слезам не верит», историю про императора узнали все. Что, кстати, не изменило их жизнь. Я не Диоклетиан. Но, по - моему, за свои 45 лет я толком никогда не работал. Я занимался делом, которое мне нравилось. Я был спецназовцем, телохранителем, десять лет - журналистом. Сейчас я занимаюсь тем, что делаю красивыми руки.

А почему бы и нет? Сделать жене грудь может любой, а вот самостоятельно сделать ей ногти - нет! И не вставайте в тупик. На грудь достаточно дать пачку купюр. А вот своими руками создать красоту –другое дело. А я – могу. Могу и ножки, и ручки. Моя жена – моя любимая модель. Однажды зимой 2018 года я решил преподнести любимой сюрприз и записался на курсы классического маникюра, чтобы сделать его ей. В подарок.

Маникюрных дел мастер подходит к работе тщательно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Надел на ее пальчик обручальное кольцо, а теперь пилю ей эти пальчики

Когда записывался на обучение - не знал, чем это закончится. Курсы выбирал попросту – чтобы поближе к дому и не очень дорого. Ведь есть и такие, где по 10-20 тысяч придется выложить – от известных брендов. Я заплатил пять.

Ну что сказать? Прихожу. Администраторы приняли меня спокойно – до меня у них уже учился один мужчина, медик. А вот дамы-сокурсницы! Тут я косых взглядов отхватил столько, что сразу было понятно – в их представлении это дело не мужское. Хотя почему не мужское? А вот хирурги, например? И потом, я же спецназовец, у меня и сейчас рука не дрогнет. Значит, ноготок точно обрежу, филигранно! Но девушки на курсах косились подозрительно – может, я «ненастоящий» мужчина? Демонстрировал им обручальное кольцо, вспоминал про спецназ и при случае постоянно звонил жене и теще.

Кстати, как оказалось, мои тогдашние представления о том, что ногтевой сервис – ерунда, была бы рука тверда, быстро рассыпались. За дамами из моей группы был опыт. Они эту процедуры на самих себе проходили еженедельно. Сам же я, уж извините, такого навыка не имел, приходилось нарабатывать его с нуля. Такие вот «гендерные» проблемы. Ну, первое время чикал резиновые руки нещадно, это да. За время учебы я их повидал достаточно. Резиновых женщин на курсах не было, ибо не к чему.

Моделей не хватало. Вернее, были они необычные. Это были благообразные дамы из нашего района в возрасте «глубоко за», они весьма заботились о красоте. Некоторые из них, наиболее предприимчивые, были постоянными клиентками курсов. Благо учили у нас не только маникюру. Многие из них приходили с утра и устраивали себе «день SPA», делали стрижку, потом маникюр, педикюр и заканчивали массажем. Это ж какое терпение надо иметь, проводя на наших манипуляциях много часов подряд! Однако женщинам нравится! Потом я только к этому привык, честно говоря, не сразу. Учились мы больше всего, конечно, друг на друге, так что к окончанию курсов все пальчики сокурсниц были «пройдены».

Надо было сдавать экзамен. И кровь из носу потребовалась модель. Где взять? Я понял, что пора «срывать маску». Подхожу вечером к жене: «Полина, завтра мы с тобой пойдем в салон!». Жена удивилась, конечно, но быстро пришла в себя – знает, за кем замужем. Привыкла.Например, однажды мы заказали катер специально для того, чтобы сделать красивое селфи на озере. Пришли. Через пять часов вконец измученная Полина обронила: «Господи, и чему вас только учат!»…Теперь я ее любимый домашний мастер. Когда-то я надел на ее пальчики помолвочное, а затем и обручальное кольцо, а теперь регулярно пилю эти самые пальчики. Самые любимые!

Обожаю делать руки и своей красавице-теще. Мне, говорит, коротенько и под цвет очков. Спрашиваю, можно минималистичный дизайн?

- Не люблю, конечно, все это пачканье, но попробуй, - отвечает.

Заманиваю клиентов демпингом

За первыми курсами последовали вторые - уже аппаратного маникюра, а потом и наращивания ногтей. Я вошел во вкус, понравилось делать людям красоту. А журналистику забросил. Полгода к ноутбуку вообще не подходил!

Зато после первого же курса начал работать. Первое время – в салонах. Казалось бы – профессия есть, и даже корочки есть, работай, стриги ногти. Но на поверку все не так! От силы мне доставалось две клиентки в день (и тогда день можно было считать удачным, потому что горожанки экономят, а наплыв посетительниц наблюдается только накануне праздников). Однако обычно дело ограничивалось единственной клиенткой за весь день, да и то не всегда. За месяц выходило хотя и больше 20 тысяч, но ненамного.

И я решил работать сам. Один. Нет, первоначально у меня были идеи открыть салон, где были бы одни маникюристы–мужчины. Знакомые мужики, кстати, меня поддержали, сказали – «Вперед, свободная ниша»! Но идея все равно разбилась о реальность. Подвижников не нашлось. Будем надеяться – пока не нашлось.

Что по итогу? Взял барную стойку (у меня была попытка варить туристам кофе в одном из хостелов, стойка осталась «на память») и столярный инструмент. Руки откуда надо растут, поэтому с тем, чтобы под свой высокий рост и длинные руки сделать стол. Проблем не было. Набил три шкафчика всем самым нужным. Аппаратуру заказал в стоматологическом магазине в Южной Корее. Со всеми необходимыми приблудами и японскими щипцами – 17 тысяч. И это – не считая лаков, баз и масел, тут каждый бутылек - 500-800 рублей.

И наступила самая «веселая» пора – поиск клиентов. Как оказалось, мало кто готов прыгнуть с места в карьер услуг мужчины-маникюриста. Знаю, что смешно. Сам ржу. Первой клиенткой стала жена, потом - ее подруги. Сам их обзванивал, приглашал. Помню, как первая согласилась. Жду, нервничаю. Приехала в гости. Устроилась перед телевизором поудобнее. «Ну…» Я работаю. Закончил, она ресницы опускает: «Ну, нормально…». Это ее «нормально» было для меня пятеркой. Потому что сама гель-лак делает, по мастерам не ездит. А я вроде как и услугу оказал, и высшую для подруг жены, экспертизу качества прошел. Мол, годно.

А потом – пошло-поехало. Ногтевой сервис живет за счет сарафанного радио. Немного в этом помогают соцсети. Если я раньше вел только кулинарный блог на Яндексе (готовка в доме на мне, женщина не сделает обед вкуснее мужчины!), то теперь еще и страницу в Фейсбуке и Инстаграме. Посты стараюсь ставить «вкусные»,тут прежняя профессия журналиста помогает. Но посетительниц оттуда совсем мало. Инстаграм супруги в этом смысле более действенен.

Сейчас у меня делают ногти раза два в день. Это в среднем. Доход вырос, но совсем ненамного. Пока примерно такой же, как когда я был журналистом. А я хотел бы, как у прежнего мастера моей жены, – плотная запись из «постоянных» на две недели вперед, а все вновь прибывшие – в немногочисленные свободные «окошки». Тут тебе и выплаченная раньше срока ипотека, и шикарная машина, и отдых семьей на морях два раза в год. У нее, я думаю, выходила сотня в месяц. Но это все впереди. А пока я отчаянно демпингую. Грубо говоря, самое ходовое «уравнение» выгладит так: «аппарат» + гель-лак = 1000. Сейчас 500, сейчас скидки. А как вы хотели?! Да. Время плюс работа. И то и другое дорогого стоит.

Подари мне вечерок, вечерочек... Короче, вечером тоже работаю. Велком, что ли. Только давайте заранее звонить, а? Уплотню график. В любом случае кофе и свободное ухо – бесплатно.

Внимательно изучите советы от специалиста по маникюру, прежде чем выбирать салон.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Опция «Свободное ухо» входит в прайс

Это святое. И почти врачебная тайна – насчет услышанного. Это я не обсуждаю ни с кем. И дома с женой тоже! Это табу. Кстати, вот одна из причин, по которым дамы, придя однажды, становятся постоянными клиентками. Женщина женщине часто доверяет куда меньше, чем мужику.

О чем с ними говорим, пока я пилочкой работаю? Про детей. Как с ними повезло и наоборот – не повезло. Середины не бывает. Про мужей. Про бывших мужей («Какой он козел!»). Тут включается мужская солидарность. За что они так? Но молчу. Советов не даю. Золотое правило маникюриста – если тебе что-то рассказывают, значит надо выслушать. Это выговориться пришли. А твое мнение никого не интересует. Правда, некоторых интересует помолчать. Тогда и я молчу. Иногда после бесплатно делаю массаж рук. Иногда.

Что еще подарила новая профессия? Свободное время и самостоятельность. Да, я сам отвечаю за свои доходы. Но и работаю я, когда мне удобно. Никакого начальника у меня нет. Зато есть время на хобби.

Я люблю дайвинг и подводную охоту. На щуку. Веду кулинарный блог и смачно готовлю что-нибудь эдакое. И на это у меня теперь есть сколько угодно времени. Поэтому не чувствую свою 45. Не исключено, что маникюр – это не последняя моя профессия, будет еще. Главное – смело пробовать. В этом смысле я приветствую 18-летних, которые не держатся за место, готовы к смене событий и декораций, легко снимаются с места и возвращаются назад или колесят по миру. Это интересно, это весело, это жизнь. Кстати, и Полина, жена, посмотрев на меня, покинула надоевший новостной эфир. Ушла в маркетологи, стала стилистом. У нее невероятный вкус и она умеет созидать красоту.

P.S.

Делаю руки. Красиво и откуда надо. Надо?

Это совершенно другая жизнь. И другие ощущения. От журналистики здесь только необходимость найти общий язык с любым человеком и успокоить его. От телохранителя и спецназовца (я был и тем, и другим, и до сих пор умею держать удар и уверенно стреляю, рука не дрожит) – вообще ничего.Иногда чувствуешь себя палечным дантистом. Или когтетехником. Или ногтефельдшером. Ну, вы поняли. Одним словом, делаю руки. Красиво и откуда надо. Надо?

Абсолютной стерильности добиться нельзя. Но максимальной - можно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОВЕТЫ ОТ МАСТЕРА

Как правильно выбрать мастера маникюра

Стол не протерли дезинфектором? Бегите из салона!

Гепатит, сифилис, вич-инфекцию и многие другие «интересные» состояния еще никто не отменял. Я к чему это: на сеансе маникюра простота заражения пожизненной болезнью максимальна - здесь вас «сверлят», режут, кусают и пилят. А до вас этими же самыми кусачками, фрезами и пилкам до вас резали, сверлили и пилили много других людей. Незнакомых, разных, и они не предоставляли здесь справку о здоровье.

Понятно, что абсолютной стерильности добиться нельзя даже в операционной, но… Стол перед вами протёрли с дезинфектором? Нет? Бегите из этого салона!Мастер в перчатках? Плюс ему в карму! Грибок и чесотку ещё никто не отменял.А опрыскали ли ваши руки антисептиком? Если вас не «попшикали» - насторожитесь. А лучше поищите другой салон.

И не постесняйтесь, спросите, как обрабатываются пилки бафы и щётки. Они должны промываться проточной водой со щёткой, потом полчаса лежать в дезинфицирующем растворе, затем сохнуть и храниться в отдельном закрытом боксе. В идеале с ультрафиолетом, хотя особой стерильности такая слабая подсветка не даёт. Поэтому, достаточно того, что мастер расскажет, а ещё лучше – покажет, как обрабатываются пилки. В том числе и «основы» для сменных одноразовых наклеивающихся.

Что касается инструментов режущих: они сначала промываются, затем лежат в дезинфекционном растворе, затем сохнут и либо на 20-30 секунд втыкаются в предварительно разогретый «шариковый» стерилизатор или упаковываются в крафт-пакет и как минимум полчаса прокаливаются в жаровом шкафу. Еще момент – крафт-пакет вскрывается при вас. Уже открыт? Маркер не того цвета? Требуйте другой инструмент или хватайте шинель и неситесь отсюда!

Зато, плюс мастеру, если во время работы он кладет инструмент не прямо на стол, а на одноразовое полотенце или салфетку. Специальная ванночка для инструмента выглядит, конечно, эстетичнее, но удостоверьтесь, что она тоже продезинфицирована. В общем, берегите себя сами.