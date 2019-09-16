Взрыв в Ангарске: владелец квартиры, где случился пожар, скончался в больнице

Ночь с субботы на воскресенье для жителей пятиэтажки в 8-м микрорайоне Ангарска выдалась беспокойной. Ближе к 12 часам, когда многие уже легли спать, в одной из квартир шестого подъезда прогремел взрыв, да такой силы, что в окнах повылетали стекла.

- Мои родители живут в первом подъезде, и то почувствовали мощный толчок, - рассказывает Анна. - Потом завыли сигнализации на стоящих во дворе машинах, все всполошились.

В доме начался пожар. Дым и огонь быстро перекинулись на две соседние квартиры, у жильцов были считанные минуты на эвакуацию. К счастью, вовремя приехали сотрудники МЧС - успели спасти со второго этажа двоих взрослых и троих детей. Они уже надышались угарным газом, им понадобилась помощь врачей. Всего при взрыве в Ангарске пострадали 12 жильцов пятиэтажки.

- В больницу отвезли восьмерых пострадавших, из них шестеро – дети от двух до 16 лет, остальные от госпитализации отказались, - комментируют в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области. – Двое ребят лежат с сотрясением мозга, четверо - с отравлением угарным газом.

Пострадали при взрыве в Ангарске 12 человек. Фото: Инцидент Иркутск.

Увы, сильнее всего досталось 47-летнему владельцу квартиры, где и случился хлопок. В понедельник, 16 сентября, мужчина умер в больнице.

Из-за чего произошел взрыв в Ангарске? Сначала спасатели предположили, что в квартире взорвался самогонный аппарат. Но этот вариант не подтвердился. Ближе к реальности оказалась версия о том, что в пятиэтажке воспламенился бытовой газ. Если он скопился в комнате, то малейшей искры хватило бы для хлопка и пожара. Полицейские предположили, что, возможно, владельцу квартиры перекрыли доступ к газу, и мужчина попытался подключиться сам. Но затем появилась более жуткая версия.

- По предварительной информации, мужчина, таким образом, пытался покончить с собой, - рассказали в СУ СКР по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка, выясняются все детали ЧП.

К слову, пятиэтажку после взрыва расселять не будут - строительные конструкции целые, так что жить там можно без опаски.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Компания по снабжению газом в Ангарске работает с нарушениями

Газ есть в 1,5 тысячи многоэтажек в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Шелехове и Черемхово. Их регулярно проверяют специалисты, и в Ангарске компания по снабжению газом уже не раз попадалась на нарушениях противопожарной безопасности. Жильцам домов привозили газ в баллонах, чтобы их подключали к бытовым электроприборам. А ведь это запрещено! Организацию оштрафовали, но нарушения не прекратились.

- То есть газоснабжающая компания нарушала требований пожарной безопасности, создавая угрозу жизни и здоровью людей, - прокомментировал заместитель главного госинспектора по пожарному надзору Виктор Пашков.