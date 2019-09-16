2019-09-16T14:32:07+03:00
Общество

Сидела в колодце и жалобно скулила: собаку, провалившуюся в люк, помогла спасти иркутянка

Нина Шеметова нашла пса в люке, и вызвала спасателей [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Нина вместе со своей собакой Гретой, которая и притянула хозяйку к колодцу, где сидел пес. Фото: личный архив Нины Шеметовой.Нина вместе со своей собакой Гретой, которая и притянула хозяйку к колодцу, где сидел пес. Фото: личный архив Нины Шеметовой.
Изменить размер текста:

Жалобный собачий вой 26-летняя иркутянка Нина Шеметова услышала, когда вышла на улицу прогулять двух своих любимцев стаффордширского терьера Грету и ротвейлера Маю. Девушка оглянулась по сторонам, но ни одного бродячего пса во дворе не увидела. При этом животное откуда-то продолжало жалобно скулить.

- Вдруг Грета силой потянула меня в сторону открытого колодца, - рассказывает «КП-Иркутск» Нина Шеметова. – Подбежали к нему, я заглядываю внутрь, а там собачка мечется и запрыгивает на стенки. Она как меня увидела, так начала лаять и скулить еще громче, мол, вытащи меня отсюда.

Естественно, спускаться в люк Нина не решилась, все-таки глубина внушительная – около трех метров, но и мимо проходить, оставляя животное на погибель, не стала. Иркутянка сразу позвонила в МЧС, отвела своих питомцев домой и вернулась на место.

В Иркутске спасли собаку, провалившуюся в открытый люк.Видео: Нина Шеметова

- Спасатели приехали быстро, - продолжает Нина. – Они взяли веревки, подцепили сверху животное и достали. Вся спасательная операция, которую я снимала на видео, заняла не более 5 минут.

Когда пса освободили из плена, Нина хотела проверить, нет, ли у нее повреждений и планировала накормить. Ведь судя по всему, та провела в колодце как минимум несколько часов. Но сделать этого не удалось. Как только спасатели отстегнули с животного свои веревки, выяснилось, что та даже не собирается благодарить своих спасителей. Оказавшись на свободе, дворняжка, тут же бросилась наутек.

- В этот люк она точно не провалится, так как его сразу закрыли и заварили, - улыбается Нина. – Думаю, собачка побежала искать хозяина, так как я успела заметить на ней ошейник. Думаю, здесь моей заслуги немного, все благодаря моей Грете. Это она почувствовала, что живому существу требуется помощь и привела меня. За это Грету ждет вкусняшка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Автомобилист сбил 16-летнюю девушку на трассе в Иркутском районе
Приангарье примет активное участие в мероприятиях Года межрегиональных обменов между Россией и Японией
В Иркутске бухгалтера колледжа осудили за похищение более миллиона рублей
Аферист украл более 100 тысяч рублей с банковской карты жителя Зимы
Отключения электричества в Иркутске: без света остались десятки домов
Жители пострадавших от наводнения районов Иркутской области пишут заявления на повторные обследования домов
Мотоциклист и его пассажир погибли в ДТП в Иркутской области
В Иркутской области компания занималась незаконной вырубкой деревьев в защитных лесах
Жительница Усолья-Сибирского хотела продать участок, но стала жертвой мошенников
Поиски 58-летнего скайраннера из Слюдянки Юрия Яковлева завершились трагедией