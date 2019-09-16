Сидела в колодце и жалобно скулила: собаку, провалившуюся в люк, помогла спасти иркутянка

Жалобный собачий вой 26-летняя иркутянка Нина Шеметова услышала, когда вышла на улицу прогулять двух своих любимцев стаффордширского терьера Грету и ротвейлера Маю. Девушка оглянулась по сторонам, но ни одного бродячего пса во дворе не увидела. При этом животное откуда-то продолжало жалобно скулить.

- Вдруг Грета силой потянула меня в сторону открытого колодца, - рассказывает «КП-Иркутск» Нина Шеметова. – Подбежали к нему, я заглядываю внутрь, а там собачка мечется и запрыгивает на стенки. Она как меня увидела, так начала лаять и скулить еще громче, мол, вытащи меня отсюда.

Естественно, спускаться в люк Нина не решилась, все-таки глубина внушительная – около трех метров, но и мимо проходить, оставляя животное на погибель, не стала. Иркутянка сразу позвонила в МЧС, отвела своих питомцев домой и вернулась на место.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/732331" frameborder="0"></iframe> В Иркутске спасли собаку, провалившуюся в открытый люк.Видео: Нина Шеметова

- Спасатели приехали быстро, - продолжает Нина. – Они взяли веревки, подцепили сверху животное и достали. Вся спасательная операция, которую я снимала на видео, заняла не более 5 минут.

Когда пса освободили из плена, Нина хотела проверить, нет, ли у нее повреждений и планировала накормить. Ведь судя по всему, та провела в колодце как минимум несколько часов. Но сделать этого не удалось. Как только спасатели отстегнули с животного свои веревки, выяснилось, что та даже не собирается благодарить своих спасителей. Оказавшись на свободе, дворняжка, тут же бросилась наутек.

- В этот люк она точно не провалится, так как его сразу закрыли и заварили, - улыбается Нина. – Думаю, собачка побежала искать хозяина, так как я успела заметить на ней ошейник. Думаю, здесь моей заслуги немного, все благодаря моей Грете. Это она почувствовала, что живому существу требуется помощь и привела меня. За это Грету ждет вкусняшка.