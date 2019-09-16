2019-09-16T15:07:32+03:00
Происшествия

Застал жену в постели с братом: отец троих детей убил любимую из-за ревности

Житель Бурятии понял, что любимая ему изменяет, когда раньше вернулся домой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Застал жену в постели с братом: отец троих детей убил любимую из-за ревностиЗастал жену в постели с братом: отец троих детей убил любимую из-за ревностиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Неприятный сюрприз ждал 38-летнего жителя бурятского села Туран, когда он вернулся со свадьбы своего родственника. Уехав с торжества на несколько часов пораньше и зайдя в дом, мужчина увидел такую картину: в постели лежали жена и его двоюродный брат. Поняв, что любимая ему изменила, хозяин рассвирепел, и не желая слушать объяснения, набросился на брата и начал его избивать. Но тот вырвался и в чем был, убежал на улицу.

Догонять его обманутый муж не стал, и переключился на жену. Он начал избивать ее руками и ногами, а затем еще добавил несколько ударов табуреткой. От полученных травм 27-летняя женщина скончалась на месте. Когда мужчина понял, что она не дышит, он пошел к соседу и все ему рассказал, а затем вернулся домой и дождался приезда полицейских, которые и захлопнули на его руках наручники.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Выяснилось, что у пары остались трое несовершеннолетних детей. Их уже передали родственникам погибшей, которые намерены оформить опеку над ребятишками. Что касается личности задержанного , то он вместе с женой нигде не работали и злоупотребляли алкоголем.

На допросе обманутый мужчина рассказал, что забил до смерти жену из-за ревности. За это ему уже предъявлено обвинение. Дожидаться суда сибиряк будет под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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